U DRUGOM GRADU

Thompson će pjevati rukometašima, ali ne na dočeku u Zagrebu? 'Spremni smo sve organizirati'

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Marko Pavić
01.02.2026.
u 17:30

Na dočeku rukometašima u Zagrebu po svemu sudeći neće pjevati Marko Perković Thompson, no zato se javio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Iz njegovih je riječi jasno da bi dozvolio doček rukometašima na kojima pjeva Thompson.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i tako došli do  odličja na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Momčad Dagura Sigurdssona u utakmici za treće mjesto bila je bolja od Islanda s 34:33 ponajviše zahvaljujući sjajnom Tinu Lučinu koji je zabio devet pogodaka i upisao isto toliko asistencija.

Reprezentativci bi iz danskog Herninga u Zagreb trebali sletjeti sutra između 14 i 15 sati, a svečani doček bit će organiziran na Trgu bana Jelačića s početkom od 16:00.

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti", objavio je Šuta.
Ključne riječi
Tomislav Šuta Marko Perković Thompson

HŽalostanV
17:43 01.02.2026.

Trebali bi Zagrebčani napraviti referendum o ponovnim izborima u Zagrebu ! Ako to ne učine propast će !

Avatar George Michael
George Michael
18:23 01.02.2026.

Zagreb je Hrvatskoj maćehopola, ne metropola. Općenito, ne (samo) zbog ovoga.

NO
Noštromo
18:19 01.02.2026.

Navodno je Luj IV rekao, drzava to sam ja. Ova izjava me sad na nekog podsjeca...

