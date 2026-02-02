Otkrivene njegove veze s Epsteinom: Bivši britanski ministar napustio stranku

Bivši britanski ministar Peter Mandelson napustio je Laburističku stranku premijera Keira Starmera nakon novih izvješća o njegovim vezama s pokojnim američkim financijerom, osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, izvijestili su mediji u nedjelju. Mandelson, kojeg je Starmer prošle godine povukao s mjesta britanskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama nakon otkrića o njegovim vezama s Epsteinom, rekao je da ne želi uzrokovati "daljnju sramotu" Laburistima, navodi se u izvješćima.

"Ovog sam vikenda ponovno povezan s opravdanom kontroverzom oko Jeffreyja Epsteina, i žao mi je zbog toga", rekao je Mandelson u pismu Laburističkoj stranci o kojem su izvijestili BBC i drugi, a kojem Reuters nije odmah uspio pristupiti. Mandelson je rekao da vjeruje da su optužbe o Epsteinovim uplatama na njegov račun, koje su se pojavile u britanskim medijima na temelju dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, lažne te da će ih istražiti. "Dok to radim, ne želim uzrokovati daljnju sramotu Laburističkoj stranci, stoga povlačim svoje članstvo u stranci“, stoji u pismu.

Mandelson je bio ključan za izborni uspjeh Laburističke stranke kad je Tony Blair bio premijer početkom 1990-ih. Prošle godine dospio je pod lupu nakon što su američki zastupnici objavili dokumente među kojima i pismo u kojem je Epsteina nazvao „svojim najboljim kompićem“, zbog čega je smijenjen kao britanski izaslanik u Washingtonu.

Mandelson je ranije imao burnu karijeru i u unutarnjoj politici. Godine 1998. dao je ostavku na mjesto ministra trgovine zbog zajma koji je dobio od kolege ministra za kupnju kuće, zbog čega su pokrenuta pitanja o sukobu interesa. Drugi mandat u kabinetu također je završio ostavkom 2001. godine kada je morao otići zbog navodne umiješanosti u zavjeru s putovnicama koju je vodio indijski milijarder. Kasnije je oslobođen optužbi.

Mandelsonu, bivšem povjereniku Europske komisije za trgovinu, zbog veleposlaničke mu je pozicije zamrznuto zastupničko mjesto u gornjem domu britanskog parlamenta. Premijer Starmer u subotu je također izjavio da bi bivši britanski princ Andrew trebao svjedočiti pred odborom američkog Kongresa, nakon novih otkrića o njegovim vezama s Epsteinom.