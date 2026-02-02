Trump može spasiti golemu organizaciju? 'Samo trebam nazvati te zemlje… Poslali bi čekove za nekoliko minuta'

Američki predsjednik Donald Trump povukao je SAD iz brojnih multilateralnih institucija tijekom svog prvog i drugog mandata. Samo u siječnju je, primjerice, potpisao izvršnu uredbu o povlačenju SAD-a iz 66 organizacija, agencija i povjerenstava, uključujući UN-ovu agenciju za stanovništvo. Trump je učestalo međunarodne organizacije prikazivao kao sredstvo kojim druge zemlje iskorištavaju Sjedinjene Države. No, sada brani Ujedinjene narode kojima prijeti financijski kolaps, hvaleći svoju sposobnost da natjera članice da plate neplaćene članarine.

Trump je u razgovoru za Politico kazao kako nije bio svjestan da SAD zaostaje s plaćanjem obveza prema UN-u, ali je uvjeren da bi problem mogao vrlo lako riješiti, kao i natjerao druge zemlje da plate. Naime, SAD duguje milijarde dolara međunarodnoj organizaciji. "Ako dođu Trumpu i kažu mu, natjerao bih sve da plate, baš kao što sam natjerao NATO da plati“, rekao je, govoreći o sebi u trećem licu. "Samo trebam nazvati te zemlje… Poslali bi čekove za nekoliko minuta.“

Trumpovi komentari dolaze nakon izvješća New York Timesa u kojem stoji kako su visoki dužnosnici UN-a upozorili da bi organizacija, ako joj ponestane novca, mogla biti prisiljena smanjiti operacije ili zatvoriti svoj sjedište u New Yorku. Trump je tu ideju odmah odbacio. "Ne mislim da je to prikladno. UN neće otići iz New Yorka, niti će otići iz Sjedinjenih Država, jer UN ima ogroman potencijal“, rekao je Trump, zauzevši zaštitnički stav prema instituciji koju je često napadao.

Iako je inzistirao da organizacija nije ispunila svoja obećanja, predstavio ju je kao instituciju koja ostaje neophodna, posebice kada njegova uloga na globalnoj sceni jednom završi. "Kada više ne budem tu da rješavam ratove, UN može. Ima ogroman potencijal. Ogroman“, rekao je.