UŽIVO
Komentari
TEMPERATURE U PORASTU

Stiže promjena vremena, ali i obilna kiša: U ovim hrvatskim regijama bit će najgore

Foto: Patrik Macek/Pixsell
1/2
Autor
Karolina Lubina
02.02.2026.
u 07:45

Prema sedmodnevnoj prognozi, temperatura zraka bit će u porastu ovoga tjedna, a dnevna će se penjati do 14 stupnjeva u unutrašnjosti te do 16 stupnjeva na Jadranu.

Vrijeme će danas u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, lokalno sa slabom oborinom na granici kiše i snijega, uglavnom ujutro i prijepodne. Poslijepodne su u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj moguća kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka na krajnjem jugu moguća je slaba kiša, a navečer porast naoblake. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura prijepodne slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar, navečer jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 6, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 9 do 13 °C.

Ovaj tjedan promjenljivo, osobito na kopnu i pretežno oblačno. Već u utorak kiša na zapadu zemlje, u Gorskoj Hrvatskoj u početku još i malo snijega, a na moru i lokalni pljuskovi. U srijedu će se kiša proširiti i na ostale predjele. Lokalno će pasti obilna oborina, na Jadranu i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugoistočni, u gorju i jak. U četvrtak će okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, povremeno i olujno. U četvrtak će slabjeti i okretati na jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u porastu, na kopnu i znatno iznad prosjeka.

Zbog bure, za danas je upaljen meteoalarm za riječku regiju te Kvarner i Kvarnerić, a za sutra je meteoalarm na snazi zbog obilne kiše koja će padati. Naime, u gospićkoj i riječkoj regiji očekuje se više od 50 milimetara kiše po metru četvornom. Za srednju i južnu Dalmaciju za sutra je upaljen narančasti meteoalarm zbog bure koja će puhati do 95 kilometara na sat. Riječku i kninsku regiju u srijedu pak očekuje grmljavinsko nevrijeme i obilna kiša. Kiša će u srijedu padati u većini Hrvatske, dok se u četvrtak očekuje samo na Jadranu. 
Ključne riječi
kiša vrijeme vremenska prognoza

Banja Luka: Stanak predsjednika Vlade RS Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića
6
REAKCIJA SA ZRINJEVCA

MVEP: Stanivukovićeve izjave koje dovode u pitanje Domovinski rat i Oluju apsolutno su neprihvatljive

Smatramo da je iznimno važno voditi dijalog u duhu međusobnog uvažavanja, bez iskrivljavanja i relativiziranja nedavnih povijesnih događaja, osobito događaja iz Domovinskog rata kao što su ključne oslobodilačke vojno-redarstvene operacije kojima smo oslobodili okupirana područja i vratili ih u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske - zaključuju sa Zrinjevca.

