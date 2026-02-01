Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Definitivno nema dočeka rukometaša u Zagrebu! 'Nije prihvaćena želja igrača da pjeva Thompson'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AFERA EPSTEIN

VIDEO Nova neviđena snimka intervjua s Epsteinom: 'Plašim se vraga'

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
01.02.2026.
u 22:16

Ispitivač ga je zatim pitao 'misli li da je sam vrag zato što ima njegove osobine', na što je on odgovorio da se 'vraga plaši'

Među nedavno objavljenim dokumentima koji otkrivaju još puno novih činjenica vezanih uz aferu Epstein,  pronađena je dosad neviđena snimka na kojoj osuđeni pedofil Jeffrey Epstein razgovoru s osobom, za koju se vjeruje da je Steve Bannon, odgovara na niz pitanja. Osobitu pažnju izazvala su ona o činjenici da je registrirani seksualni prijestupnik, te o njegovom bogatstvu, javlja Sky news. Ispitivač ga je pitao je li njegov novac 'prljav', na što je Epstein odgovorio da 'nije, jer sam ga zaradio'. Osoba koja ga je intervjuirala dodala je opasku da ga je stekao 'savjetujući najgore ljude na svijetu koji čine užasne stvari', a Epstein je samo rekao kako je 'pitanje morala uvijek složena tema', te dodaje da je donirao novac za pomoć iskorjenjivanja dječje paralize u Pakistanu i Indiji.

Nakon toga ga je sugovornik pitao 'znaju li ljudi kojima pomaže koje je porijeklo novca', on je odgovorio 'mislim da im kažete kako im sam vrag nudi novac u zamjenu za djetetov život, oni bi ga uzeli...' Ispitivač ga je zatim pitao 'misli li da je sam vrag zato što ima njegove osobine', na što je on odgovorio da se 'vraga plaši'. 

Osim pitanja o novcu, pitao ga je i o kategoriji seksualnog prijestupnika u koju spada, a Epstein je odgovorio da je 'u onoj prvoj, najblažoj'. Steve Bannon, za kojeg vjeruju da ga je intervjuirao, moćan je arhitekt desničarskog populizma i bivši glavni strateg Donalda Trumpa. U ovoj je priči on važan jer se smatra da je pokušavao 'izbrusiti Epsteinov javni nastup prije suđenja'. Nije poznato gdje je i kada intervju snimljen, tko ga je snimio niti zašto je do razgovora došlo. Cijelu snimku možete pogledati u nastavku. 
FOTO Hrvatski rukometaši dobili medalje i pehar za treće mjesto, oduševljeni su
1/6
Ključne riječi
video dokumenti intervju Epstein

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!