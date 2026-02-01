VIDEO Nova neviđena snimka intervjua s Epsteinom: 'Plašim se vraga'

Među nedavno objavljenim dokumentima koji otkrivaju još puno novih činjenica vezanih uz aferu Epstein, pronađena je dosad neviđena snimka na kojoj osuđeni pedofil Jeffrey Epstein razgovoru s osobom, za koju se vjeruje da je Steve Bannon, odgovara na niz pitanja. Osobitu pažnju izazvala su ona o činjenici da je registrirani seksualni prijestupnik, te o njegovom bogatstvu, javlja Sky news. Ispitivač ga je pitao je li njegov novac 'prljav', na što je Epstein odgovorio da 'nije, jer sam ga zaradio'. Osoba koja ga je intervjuirala dodala je opasku da ga je stekao 'savjetujući najgore ljude na svijetu koji čine užasne stvari', a Epstein je samo rekao kako je 'pitanje morala uvijek složena tema', te dodaje da je donirao novac za pomoć iskorjenjivanja dječje paralize u Pakistanu i Indiji.

Nakon toga ga je sugovornik pitao 'znaju li ljudi kojima pomaže koje je porijeklo novca', on je odgovorio 'mislim da im kažete kako im sam vrag nudi novac u zamjenu za djetetov život, oni bi ga uzeli...' Ispitivač ga je zatim pitao 'misli li da je sam vrag zato što ima njegove osobine', na što je on odgovorio da se 'vraga plaši'.

Osim pitanja o novcu, pitao ga je i o kategoriji seksualnog prijestupnika u koju spada, a Epstein je odgovorio da je 'u onoj prvoj, najblažoj'. Steve Bannon, za kojeg vjeruju da ga je intervjuirao, moćan je arhitekt desničarskog populizma i bivši glavni strateg Donalda Trumpa. U ovoj je priči on važan jer se smatra da je pokušavao 'izbrusiti Epsteinov javni nastup prije suđenja'. Nije poznato gdje je i kada intervju snimljen, tko ga je snimio niti zašto je do razgovora došlo. Cijelu snimku možete pogledati u nastavku.

