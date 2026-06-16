Prometna nesreća u Kaštel Kambelovcu: Tri osobe završile u bolnici

Večeras, 16. lipnja, oko 22.20 sati na županijskoj cesti ŽC 6137, odnosno Cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Kambelovcu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila, javlja PU splitsko-dalmatinska.
U sudaru su ozlijeđene tri osobe, koje su prevezene na pružanje liječničke pomoći, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata. Zbog očevida koji će se obaviti na mjestu nesreće, cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a vozila se preusmjeravaju na obilazne pravce.FOTO Evo kako izgleda kad se premijer Plenković okuša u nogometu: Odigrana je utakmica povodom obljetnice osnutka HDZ-a
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