Prometna nesreća u Kaštel Kambelovcu: Tri osobe završile u bolnici

IZBORNA UTAKMICA

Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima'

Istaknuo je da oni koji ih znaju, znaju da su tu da bi osigurali sve preduvjete za stabilnu Hrvatsku jer se jedino sa stabilnošću može ostvariti svaki napredak i razvoj. "A to mi možemo. Zato ćemo se mi pripremati za izborne utakmice onda kada je njima vrijeme. A njima (oporbi) čestitamo da su rano krenuli. To je dobro da treniraju, a proći će kao zadnja tri puta", poručio je