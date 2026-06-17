Doznajemo: U velikoj akciji USKOK-a u Istri 'palo' sedam osoba, evo što im se stavlja na teret

Policija je jutros na području Poreča pokrenula opsežnu akciju u sklopu višemjesečne istrage usmjerene na suzbijanje trgovine drogom i djelovanja organiziranih kriminalnih skupina. Kako su izvijestili iz policije, službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske, u suradnji s USKOK-om, provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba za koje postoji sumnja da su sudjelovale u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Kako neslužbeno doznajemo uhićeno je sedam osoba zbog sumnje u zloporabu droge i pranje novca.

Riječ je o završnoj fazi višemjesečnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su prikupljani dokazi o djelovanju osumnjičenih. Po završetku istraživanja osumnjičeni će biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske, dok će protiv njih biti podnesene kaznene prijave USKOK-u. Više informacija o rezultatima akcije očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.