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POLICIJA ČEŠLJA POREČ

Doznajemo: U velikoj akciji USKOK-a u Istri 'palo' sedam osoba, evo što im se stavlja na teret

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 13:22

Riječ je o završnoj fazi višemjesečnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su prikupljani dokazi o djelovanju osumnjičenih.

Policija je jutros na području Poreča pokrenula opsežnu akciju u sklopu višemjesečne istrage usmjerene na suzbijanje trgovine drogom i djelovanja organiziranih kriminalnih skupina. Kako su izvijestili iz policije, službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske, u suradnji s USKOK-om, provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba za koje postoji sumnja da su sudjelovale u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Kako neslužbeno doznajemo uhićeno je sedam osoba zbog sumnje u zloporabu droge i pranje novca. 

Riječ je o završnoj fazi višemjesečnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su prikupljani dokazi o djelovanju osumnjičenih. Po završetku istraživanja osumnjičeni će biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske, dok će protiv njih biti podnesene kaznene prijave USKOK-u. Više informacija o rezultatima akcije očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.
Ključne riječi
kriminalna organizacija droga Poreč USKOK

Komentara 4

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SI
siskic
13:03 17.06.2026.

ovo je mazanje očiju narodu, pravi kriminal još spava debelim snom.

SE
Serđo23
12:56 17.06.2026.

IDS=HDZ - e questo Cosa Nostra

FD
franjo.durinic
12:53 17.06.2026.

Zar opet po SDP-u...

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