‘Recept za EU novac: Manje administracije, više posla’

Krapinsko-zagorska županija u posljednje četiri godine povukla je najviše sredstava iz europskih fondova među svim hrvatskim županijama. U razdoblju od 2021. do 2024. županija je osigurala čak 98,97 milijuna eura, što iznosi 819 eura po stanovniku. Budući da su sve hrvatske županije zajedno povukle 712 milijuna eura, svaki osmi euro završio je upravo u Zagorju. O tome razgovaramo sa Željkom Kolarom, županom Krapinsko-zagorske županije…

Krapinsko-zagorska vodeća je županija po povlačenju EU sredstava u RH. Kako vam je to uspjelo?

Zauzeti prvo mjesto po rastu povučenog novca iz EU fondova u proteklom razdoblju nije slučajan uspjeh, potrebno je nekoliko faktora koji su rezultat kvalitetnog rada i strateškog usmjerenja, kao prvo dobro poznavanje stanja na terenu, što se ostvaruje kroz redoviti screening potreba, ali i kroz kvalitetne strateške dokumente koji započinju i završavaju detaljnom situacijskom analizom. Za infrastrukturne projekte - kvalitetno i na vrijeme pripremljena projektno-tehnička dokumentacija u skladu s EU taksonomijom. Za soft projekte – okupljanje ključnih partnera slijedeći “bottom up” pristup te razvoj čvrste konstrukcije održivosti ključnih aktivnosti koje dobar soft projekt provede. Imamo vrhunske stručnjake. U razdoblju velike fluktuacije stručnog kadra, ključno je zadržati ljude koji su godinama gradili poznavanje projektne tematike, širili se u razna druga područja kako bi postali vezivo koje spaja niz dionika, aktivnosti, ciljeva i procesa kako bi se projekt iznio do kraja. Značajan je i dobar plan za vlastito sufinanciranje projekata i premošćivanje financijskog jaza. Osim kvalitetne pripreme EU projekata još je bitnija njihova provedba, što je vrlo često puno kompleksniji postupak od same pripreme jer uključuje postupke nabave i izvještavanja provedbenih tijela prema jasno i strogo utvrđenim pravilima.

KZŽ nedavno je proglašena Europskom poduzetničkom regijom za 2025. Što to znači za domaće i strane investitore?

Titula Europske poduzetničke regije 2025. za Krapinsko-zagorsku županiju nije simbolična diploma, nego vrlo praktična poruka investitorima da dolaze u sredinu koja razumije poslovanje i preuzima odgovornost za isporuku. Naš je model jednostavan: od prvog kontakta do početka proizvodnje ili pružanja usluge, investitor s nama prolazi kroz jedinstvenu točku ulaza – Poduzetnički centar i platformu Invest in Zagorje – gdje na jednom mjestu može pronaći sve informacije – pregledati lokaciju, istražiti koje dozvole su potrebne, dostupnost radne snage, poticaje i partnerstva s obrazovnim sustavom. Usporedno gradimo kapacitete ljudi i prostora. Imamo spremne poslovne zone i dobru logistiku blizu Zagreba i ključnih koridora, a s lokalnim školama, fakultetima u okruženju i našim programima – od Health IT Academy do inkubatora i mentorske mreže – stvaramo bazen kvalificiranih kadrova. Investitor ne dolazi na prazno polje, nego u živi ekosustav koji spaja tradiciju industrije s novim tehnologijama. Posebno njegujemo sektore u kojima već imamo prednost: naprednu prerađivačku industriju, elektroenergetske tehnologije i kabele, zdravstvo i zdravstveni turizam, digitalna rješenja i zelenu tranziciju. EER 2025 nas dodatno obvezuje na jasne rokove, otvorenu komunikaciju i mjerljive učinke. Zato 2025. provodimo ciljana B2B povezivanja, investicijske forume i programe inovacija kako bismo titulu pretvorili u konkretne projekte. Ukratko: manje administracije, više posla. Ulagači dobivaju partnera koji zna prevesti strategije u operativu i koji stoji uz njih i nakon potpisanog ugovora – s posvećenim “aftercareom”, jer nam je jednako važno zadržati ulaganje kao i privući ga.

U Bruxellesu ste se susreli s predsjednicom Europskog odbora regija Katom Tütto. Što je presudilo u odabiru Krapinsko-zagorske županije za jednu od najuspješnijih EU regija za poduzetništvo?

U Bruxellesu sam predsjednici Europskog odbora regija Kati Tüttő zahvalio na priznanju, ali i naglasio suštinu: EER se ne dobiva zbog lijepih prezentacija, nego zbog vjerodostojnosti koja se gradi godinama.

Mislim da je upravo taj kontinuitet presudio – činjenica da Zagorje već dugo razvija otvoren i uključiv ekosustav u kojem mala obiteljska tvrtka, tehnološki startup i industrijski lider dobivaju priliku, a županija preuzima ulogu pouzdanog koordinatora. Naša snaga je u tome što strategiju pretvaramo u praksu: od Invest in Zagorje platforme do inkubatora i programa za talente, pokazali smo da znamo spojiti lokalne potrebe s europskim prioritetima zelene i digitalne tranzicije. Drugi ključ je jasna europska dimenzija. Gradimo partnerstva kroz EU projekte, razmjenjujemo znanje i postavljamo se ondje gdje Europa traži rješenja – u industriji s visokom dodanom vrijednošću, zdravstvu i digitalnim tehnologijama. Treći element je operativna spremnost: ne govorimo samo o planovima za 2025., već ih provodimo kroz definiran kalendar, budžet i odgovornosti – od investicijskih događanja do ciljane podrške inovacijama.

Predsjednici Tüttő sam poručio da nam je EER i čast i obveza. Za nas to znači još brže procedure, bolje servisiranje investitora i mjerljive rezultate. Krapinsko-zagorska županija je dokaz da se i u zahtjevnim vremenima može rasti ako si dosljedan, ako slušaš poduzetnike i ako suradnju s EU pretvaraš u stvarnu prednost na terenu. Titulu prihvaćamo kao poticaj da budemo još bolji.

Tijekom vašeg mandata postignut je još jedan uspjeh – najveća američka investicija u europsko zdravstvo upravo se dogodila ponovno u Vašoj županiji…

U manje od 18 mjeseci dovršili smo investiciju vrijednu više od 25 milijuna eura i u ožujku 2025. otvorili UPMC Hillman Cancer Center Croatia u Zaboku. To je najveća američka investicija u hrvatsko i europsko zdravstvo, koja je u naš sustav unijela najmodernije protokole dijagnostike i liječenja onkoloških bolesnika. Nismo se oslonili na slučajnost: sanjali smo i nadali se, ali smo prije svega sustavno radili.

Opća bolnica Zabok provela je međunarodni natječaj; nakon što je UPMC pobijedio i kad smo 21. prosinca 2023. položili vremensku kapsulu, poslali smo jasnu poruku da će se u Zagorju liječiti po najvišim svjetskim standardima. Time smo pacijentima omogućili nadu – nadu da će pravovremeno doći do vrhunske skrbi, do najnovije tehnologije i timova vrhunskih stručnjaka – a našim liječnicima otvorili put da uče od najboljih na svijetu.

Investicija od 25 milijuna dolara stigla je iz SAD-a. Uz to, radi se o neprofitnoj instituciji kojoj je cilj stalno reinvestiranje sredstava u sustav zdravstva. Kako je došlo do realizacije?

Sponu između Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te američkih kolega ostvario je prof. Dragan Primorac, predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina. Rano smo prepoznali koliki je to iskorak, ne samo za Hrvatsko zagorje nego i za cijelu Hrvatsku. Dovoljno govori podatak da je jedna institucija s proračunom većim od mnogih država odlučila doći u Zagorje i investirati u sveobuhvatnu onkologiju. Time se Hrvatska globalno pozicionira i potvrđuje da može dosegnuti vrhunske standarde. A kolika je važnost ovog centra najbolje se vidi kroz brojke i projekcije za iduće desetljeće: broj oboljelih od raka raste, a naš je odgovor pravodobna, vrhunska skrb na najvišoj razini.

Kako tumačite da jedna od najvećih američkih zdravstvenih institucija University of Pittsburgh Medical Center s više od 100.000 zaposlenih u čijem je vlasništvu 40 bolnica i s godišnjim proračunom većim od mnogih država, ima motiv ulagati u vašu županiju, a ne recimo Njemačku, Francusku ili neku drugu veću državu?

Gledam na to kao dokaz kvalitete i izvrsnosti i predanosti razvoju. Uspjeli smo staviti Zabok i Krapinsko-zagorsku županiju na svjetsku mapu UPMC onkoloških centara. Postali smo član velike obitelji i dobili priliku raditi s renomiranim pružateljima zdravstvene usluge te učiti od najboljih stručnjaka na svijetu. Sveobuhvatni onkološki centar bit će savršen dodatak opsegu medicinskih usluga koji će se moći obaviti u našem malom Zagorju, ali koje će biti korisne čitavoj Hrvatskoj i susjednim zemljama. Hrvatska je među pet zemalja s najvećom smrtnosti od raka, a ovakav onkološki centar je davanje ljudima nade za život i to nema cijenu.

Jednom prilikom ste istaknuli da je ova investicija daleko važnija nego da je Formula 1 došla u Hrvatsku jer spašava ljudske živote?

Da, jer kad bih mogao usporediti značaj ovog događaja, to je onda kao da smo doveli Formulu 1 u Hrvatsku, ali ovo je neusporedivo značajnije. Mogućnost da će naše ljude liječiti najbolji liječnici na svijetu i mogućnost da naši liječnici uče od najboljih je neprocjenjiva. Kad bi ovime spasili samo jedan život, napravili bi ogromnu stvar, a ovdje ćemo ih spasiti tisuće. Podizanje kvalitete života naših građana, zdravlje i prevencija moje je strateško usmjerenje i svaki dan radim ustrajno na tome.

Zvuči nevjerojatno da HZZO još nije sklopio ugovor s UPMC-om kako bi se pacijenti mogli liječiti u ovoj instituciji koja pomiče granice u liječenju onkoloških pacijenata. Već nekoliko udruga pacijenata kao i braniteljskih udruga uputilo je apel da im se omogući liječenje putem uputnice HZZO-a…

Nadam se da će se to uskoro riješiti, bio sam uvjeren da će to ići bez problema. Mogućnost da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškova liječenja u skladu sa zakonima osigurala bi širem krugu pacijenata mogućnost najnaprednijeg liječenja, a ne samo pacijentima iz susjednih i bogatijih zemalja. Prednost centra je da na jednom mjestu obuhvaća cijelu integralnu multidisciplinarnu onkologiju, a sve što je pacijentima potrebno moguće je osigurati kroz sponu UPMC, OB Zabok i Specijalne bolnica Sveta Katarina. U centru se rade i iskoraci pomoću korištenja umjetne inteligencije i svim dijagnostičkim koracima vezanim uz PET/CT, magnetsku rezonancu i sve što je bitno za modernu kemoterapiju.

Što napraviti da se što prije aktiviraju odgovorni jer onkološki pacijenti ne mogu čekati?

Apeliram na odgovorne koji su upoznati sa svim što centar može da čim prije donesu ovu važnu odluku i omoguće svim našim građanima pristup liječenju jer vrijeme je itekako bitno u borbi s ovom teškom bolesti. Ministarstvo i Vlada u svojim stavovima išli su u tom smjeru i nadam se da se radi samo o dugotrajnim procedurama, a ne o predomišljanju u donošenju odluke jer suludo da dolaze njemački, britanski, austrijski i mađarski pacijenti, a da se hrvatski pacijenti ne mogu liječiti.

Imate i nove planove. Možete li nam otkriti što je sljedeće?

KZŽ namjerava svoju konkurentnost i privlačnost za život i razvoj gospodarstva temeljiti na daljnjem uvođenju novih tehnoloških rješenja, poticanjem inovacija i kreativnosti, uvođenjem pametnih rješenja za unapređenju konkurentnosti gospodarstva kao i unapređenje kvalitete usluga. Također, fokus je i na poticanju svih dijelova županije te stvaranje boljih uvjeta za kvalitetan životnih standard stanovništva kroz ulaganja u socijalne i zdravstvene usluge, obrazovanje, programe u zajednici uz to vodeći računa o zaštiti okoliša i održivom upravljanju prirodnim i izgrađenim okolišem te poticanju kružnog gospodarstva. Jasno određeni prioriteti javne politike su održivo i inovativno gospodarstvo, županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, obrazovanje za sve generacije, zelena, očuvana i sigurna županija te povezana županija.

Kroz uspješno korištenje sredstava i stečeno iskustvo na pripremi i provedbi velikih kapitalnih projekata skupilo se znanja, vještina, mudrosti i hrabrosti da su za buduće razdoblje planirani, a neki već i u tijeku, još izdašniji projekti poput obnove vanjskih bazena i gradnje hotela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, cjelovite obnove stare zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, rekonstrukcije dvorca Stubički Golubovec kroz projekt “ZEZ Centar Zagorje – Znanstveni edukativno-zabavni centar Zagorje”, izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Najveće planirana sljedeća investicija je dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i izgradnja Centra zdravlja srca i mozga. EER 2025 nam je dao vjetar u leđa, ali naš fokus je vrlo konkretan: razvijamo Z-MED kao regionalni zdravstveni hub, mjesto gdje se spajaju klinika, industrija i znanost. U sklopu Z-MED-a podižemo test-bed infrastrukturu – “živi laboratorij” za validaciju digitalnih rješenja, medicinskih uređaja i novih usluga u realnim okruženjima. Time omogućujemo poduzetnicima i istraživačima da brže dođu od prototipa do proizvoda, uz jasne protokole testiranja i povratne informacije iz prakse.

Paralelno razvijamo projekt u bivšoj tvornici EMKA u Pregradi – razvoj visokog obrazovanja za fizioterapeute uz moderan simulacijski centar za zdravstvenu skrb. To je strateški potez: obrazujemo kadar koji nedostaje, zadržavamo mlade u regiji i multipliciramo kvalitetu usluge u zdravstvu i zdravstvenom turizmu. Simulacijski centar će biti mjesto gdje studenti, medicinske sestre, fizioterapeuti i tehničari uče na najsuvremenijoj opremi, uz scenarije iz stvarne prakse i interdisciplinarne timove. Gradimo vrijednosni lanac zdravstva – od obrazovanja i testiranja do komercijalizacije. Naš je cilj da KZŽ postane referentna točka za inovacije u rehabilitaciji, preventivi, dijagnostici i zdravom starenju, s jakim uporištem u realnim potrebama pacijenata i zdravstvenih ustanova.

Nedavno ste izjavili da je Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), povijesna prilika da se izgrade brojni važni objekti po Hrvatskoj. Jeste li zadovoljni što ste napravili u Krapinsko-zagorskoj županiji?

Sredstva iz NPOO usmjerena su na reforme, pružaju stvarno povijesne prilike i zadovoljan sam na koji način je Krapinsko-zagorska županija u tome uspjela. Lokalna i regionalna razina jako je važna u ovom procesu jer bez mobilizacije lokalnih ideja i resursa nije moguće da država postigne odgovarajuće rezultate u provedbi EU projekata. Istaknuo bih da su velike promjene vidljive i u mnogim zagorskim općinama i gradovima koje su se osnažile kroz proteklo razdoblje pripreme i provedbe EU projekata i sve više se upuštaju u velike investicije koje nastoje financirati europskim sredstvima. Turizam, obrazovanje, zdravstvo, socijala, gospodarstvo, digitalna i zelena transformacija su sektori u kojima provodimo ili imamo pripremljene projekte za provedbu. Iskoristili smo sve mogućnosti.