Kolar: Znanjem smo privukli najviše novca iz fondova EU

Krapinsko-zagorska županija u posljednje četiri godine povukla je najviše sredstava iz europskih fondova među svim hrvatskim županijama. U razdoblju od 2021. do 2024. Županija je osigurala čak 98,97 milijuna eura, odnosno 819 eura po stanovniku. Budući da su sve hrvatske županije zajedno povukle 712 milijuna eura, svaki osmi euro završio je upravo u Zagorju. Bio je to povod za razgovor sa županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom.

– Zauzeti prvo mjesto po rastu povučenog novca iz EU fondova u proteklom razdoblju nije slučajan uspjeh, potrebno je nekoliko faktora koji su rezultat kvalitetnog rada i strateškog usmjerenja. Imamo vrhunske stručnjake. U razdoblju velike fluktuacije stručnog kadra ključno je zadržati ljude koji su godinama gradili poznavanje projektne tematike, širili se u razna druga područja kako bi postali vezivo koje spaja niz dionika, aktivnosti, ciljeva i procesa kako bi se projekt iznio do kraja – kaže nam Željko Kolar.

Krapinsko-zagorska županija nedavno je proglašena Europskom poduzetničkom regijom za 2025. Naš je model jednostavan: od prvog kontakta do početka proizvodnje ili pružanja usluge, investitor s nama prolazi kroz jedinstvenu točku ulaza – Poduzetnički centar i platformu Invest in Zagorje – gdje na jednom mjestu može pronaći sve informacije, pregledati lokaciju, istražiti koje dozvole su potrebne, dostupnost radne snage, poticaje i partnerstva s obrazovnim sustavom.

Tijekom vašeg mandata postignut je još jedan uspjeh – najveća američka investicija u europsko zdravstvo upravo se dogodila ponovno u vašoj županiji. U manje od 18 mjeseci dovršili smo investiciju vrijednu više od 25 milijuna eura i u ožujku 2025. otvorili UPMC Hillman Cancer Center Croatia u Zaboku. To je najveća američka investicija u hrvatsko i europsko zdravstvo, koja je u naš sustav unijela najmodernije protokole dijagnostike i liječenja onkoloških bolesnika. Nismo se oslonili na slučajnost: sanjali smo i nadali se, ali prije svega sustavno smo radili. Opća bolnica Zabok provela je međunarodni natječaj; nakon što je UPMC pobijedio i kad smo 21. prosinca 2023. položili vremensku kapsulu, poslali smo jasnu poruku da će se u Zagorju liječiti po najvišim svjetskim standardima.

Zvuči nevjerojatno da HZZO još nije sklopio ugovor s UPMC-om kako bi se pacijenti mogli liječiti u ovoj instituciji koja pomiče granice u liječenju onkoloških pacijenata... Nadam se da će se to uskoro riješiti, bio sam uvjeren da će to ići bez problema. Mogućnost da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja u skladu sa zakonima osigurala bi širem krugu pacijenata mogućnost najnaprednijeg liječenja, a ne samo pacijentima iz susjednih i bogatijih zemalja. Prednost centra je da na jednome mjestu obuhvaća cijelu integralnu multidisciplinarnu onkologiju, a sve što je pacijentima potrebno moguće je osigurati sponom UPMC, OB Zabok i Specijalne bolnice Sveta Katarina – kaže Kolar.

Kolar apelira na odgovorne, koji su upoznati sa svime što centar može, da čim prije donesu ovu važnu odluku i omoguće svim građanima pristup liječenju jer vrijeme je itekako bitno u borbi s ovom teškom bolešću. – Ministarstvo i Vlada u svojim stavovima išli su u tom smjeru i nadam se da se radi samo o dugotrajnim procedurama, a ne o predomišljanju u donošenju odluke jer suludo je da dolaze njemački, britanski, austrijski i mađarski pacijenti, a da se hrvatski pacijenti ne mogu liječiti – zaključuje Kolar.