Znanstvenici otkrili zašto muškarcima treba duža pauza između odnosa - i nije ono što mislite

25.12.2025.
Premda nisu još uspjeli odgonetnuti pravi razlog zašto muškarcima nakon seksa treba vremena da se 'oporave, o tome sad postoji više različitih teorija, a veliki utjecaj čini se imaju lijekovi.

Ma koliko im veliki bili seksualni apetiti, većina muškaraca ne može postići dva orgazma zaredom, bez vremenske pauze. Godinama je medicina vjerovala kako je za to kriv hormon prolaktin, no nedavno su znanstvenici tu teoriju opovrgli. U studiji iz 2013. godine visoke razine prolaktina povezane su s erektilnom disfunkcijom i sa smanjenim spolnim nagonom, no portugalski su znanstvenici nizom eksperimenata na miševima dokazali da ni povišena ni smanjena razina tog hormona ne utječe na libido muškarca.

I premda još nisu još uspjeli odgonetnuti pravi razlog zašto muškarcima nakon seksa treba vremena da se 'oporave', o tome sad postoji više različitih teorija. Jedna od njih kaže kako bi krivci mogli biti neki drugi hormoni, poput oksitocina, serotonina i dopamina, no većina je znanstvenika sklonija vjerovati da najveći utjecaj imaju različiti lijekovi. Vrijeme pauze koje je muškarcima potrebno razlikuje se ovisno o dobi, pa će 18-godišnjak između 'dvije runde' trebati svega 15 do 18 minuta, a neki muškarci u 70-im godinama i do 20 sati.

Autorica nove portugalske studije dr. Susana Lima komentirala je da, iako  izravna veza između prolaktina i post-ejakulacijskog razdoblja nikad nije dokazana  ta je teorija postala opće prihvaćena, pa se osim u medijima pojavila i u nekim udžbenicima. - Sad kad smo dokazali da veze nema, možemo testirati i druge teorije i pokušati otkriti što se stvarno nakon seksa događa u muškom tijelu - rekla je dr. Lima za The Sun
