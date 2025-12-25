Naši Portali
LJUBAV BEZ RAZLIKE

Riječki nadbiskup Uzinić: Ljubav je moguća samo među jednakima

Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodi Božićnu misu u katedrali Svetog Vida
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
25.12.2025.
u 15:10

Riječki nadbiskup u propovijedi je kazao i kako živimo u vremenima, u kojima se na globalnoj razini svjetske sile natječu koja je veća i moć pokazuju na slabijima, da se na razini drugih država, uključujući i našu, sve više veličina i snaga pokušavaju dokazati trkom u naoružanju, spomenuvši raspravu o tome tko ima bolje avione Rafale.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić poručio je na božićnoj misi u katedrali sv. Vida kako je ljubav moguća samo među jednakima i samo u slobodi, ondje gdje se može slobodno može reći 'da' ili 'ne' te je Božić, u konačnici,  prijedlog ljubavi, a ne bajka za djecu ili sentimentalna tradicija. „Na Božić ne slavimo bajku za djecu, ne slavimo sentimentalnu tradiciju, slavimo ljubav koja postaje potpuna, koja postaje zrela, ljubav među jednakima,“ istaknuo je Uzinić u božićnoj, propovijedi te je, u duhu te ljubavi, svima poželio sretan Božić.

U Božiću Bog postaje čovjek jednak nama, da bi nas učinio jednakima sebi, a najveći božićni dar nisu pokloni pod borom, nego Bog sam, kao jedan od nas, dodao je. „To je dar ljubavi, koji se nudi i koja nas poziva da na ljubav odgovorimo ljubavlju. I želimo li dati dar njemu, onda to treba biti dar ljubavi. Bog je postao čovjek da bismo na njegovu ljubav jednaki mogli uzvratiti ljubavlju,“ rekao je.

Bog nas ljubi uvijek, čak i onda kada mi ne uzvraćamo na ljubav ljubavlju, čak i onda kad mi ne ljubimo njega. „I nas, koji smo na ljubav odlučiti odgovoriti ljubavlju, uči da, želimo li i nastaviti biti njegovi, i mi tako trebamo ljubiti, jedni druge i sve“, napomenuo je riječki nadbiskup.

Uzinić je vjernicima poručio da bližnje, ali i neprijatelje, mole za one koji ih progone, da budu sinovi i kćeri svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da 'njegovo sunce izlazi i nad zlima i nad dobrima'. "Bog je u Božiću odlučio ne praviti razliku, to je ljubav među jednakima na božji način, ona uključuje sve nas, bez obzira jesmo li dobri ili nismo, i želi biti ljubav za sve," rekao je.

Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodi Božićnu misu u katedrali Svetog Vida
Rekao je i kako u samoj društveno-političkoj zajednici postoje podjele o tome tko je važniji, veći, tko ima bolja krvna zrnca, tko je lijevi, tko desni, crveni, plavi, crni, a sve je zato, zaključio je, da bi neki bili jednakiji nego drugi. "Dok se na razini obitelji pa i na crkvenoj razini neki mole za muški autoritet i oko toga trude, a što bi se moglo staviti u okvir iste logike dokazivanja tko je jednakiji, jači i važniji, Bog nam u Božiću šalje sasvim drugačiju poruku," rekao je riječki nadbiskup Uzinić i naglasio da nas je Bog stvorio jednakima, da ne bi smjelo biti jednakijih te da oni koji imaju veću moć, nisu veći ljudi.

društvo Božić Mate Uzinić

