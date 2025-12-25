Pogledajte kako je Novak Đoković katoličkim vjernicima danas čestitao Božić

Danas katolici diljem svijeta slave Božić, a brojne javne osobe uputile su čestitke svima koji slave. Među njima je bio i najbolji tenisač svih vremena, Srbin Novak Đoković, koji je blagdansku poruku poslao na simpatičan i sebi svojstven način.

Đoković je na Instagramu objavio video na storyu u kojem se u prvom kadru skriva iza balona, a zatim se obraća pratiteljima s posebnom porukom. U objavi je svima koji slave poželio sretan Božić, i to na nekoliko jezika.

- Onima koji slave, gdje god da slavite, sretan Božić - rekao je Đoković, čestitajući blagdan svojim pratiteljima diljem svijeta. Video pogledajte OVDJE.