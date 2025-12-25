Naši Portali
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
SRPSKI AS

Pogledajte kako je Novak Đoković katoličkim vjernicima danas čestitao Božić

Qatar Grand Prix
Jakub Porzycki/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.12.2025.
u 14:05

Đoković je na Instagramu objavio video na storyu u kojem se u prvom kadru skriva iza balona, a zatim se obraća pratiteljima s posebnom porukom.

Danas katolici diljem svijeta slave Božić, a brojne javne osobe uputile su čestitke svima koji slave. Među njima je bio i najbolji tenisač svih vremena, Srbin Novak Đoković, koji je blagdansku poruku poslao na simpatičan i sebi svojstven način. 

Đoković je na Instagramu objavio video na storyu u kojem se u prvom kadru skriva iza balona, a zatim se obraća pratiteljima s posebnom porukom. U objavi je svima koji slave poželio sretan Božić, i to na nekoliko jezika.

- Onima koji slave, gdje god da slavite, sretan Božić - rekao je Đoković, čestitajući blagdan svojim pratiteljima diljem svijeta. Video pogledajte OVDJE

Dalic
Ključne riječi
Božić tenis Novak Đoković

