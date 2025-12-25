Žene su nosile smrt a da to nisu ni znale – haljine su radili od arsena, u kreme se stavljao radij

U doba kada se o modi pisalo s istim žarom kao danas o tehnologiji, malo je tko postavljao pitanje sigurnosti. Haljina je morala blistati, koža biti besprijekorna, struk uzak, a lice "zdravo rumeno". Kako se do tog izgleda dolazilo, gotovo nikoga nije zanimalo. U 19. i ranom 20. stoljeću ljepota nije bila bezazlena opsesija – bila je kemijski eksperiment bez kontrole, čiji su pokusni kunići bili ljudi. Najčešće žene. Jedna od prvih masovnih modnih opsesija koja je doslovno otrovala čitavu generaciju bila je zelena boja. Intenzivna, smaragdna nijansa poznata kao Scheeleova ili pariška zelena smatrala se vrhuncem sofisticiranosti. Nosila se u kazališta, na balove, u šetnje gradskim parkovima. Problem je bio u tome što je boja dobivana miješanjem bakra i arsena. Što je tkanina bila živahnija, to je bila otrovnija. Žene su satima nosile haljine koje su ispuštale arsen kroz znoj i toplinu tijela. Simptomi su se pojavljivali postupno: glavobolje, mučnine, rane na koži, gubitak kose. No moda nije trpjela odricanja.