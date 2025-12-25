Naši Portali
BLIZU GRANICA ZRAČNOG PROSTORA

Drama iznad Baltika: Poljska presrela ruski izviđački zrakoplov

FILE PHOTO: German Air Force Eurofighter Typhoon fighter jets at the 22nd Tactical Air Base in Malbork
Foto: Lukasz Glowala/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
Marijeta Nekić/Hina
25.12.2025.
u 22:16

Zemlje na istočnom krilu NATO-a u stanju su visoke pripravnosti zbog mogućih upada u zračni prostor od rujna kada su tri ruska vojna zrakoplova narušila zračni prostor Estonije

Poljska je poslala borbene zrakoplove da presretnu ruski izviđački zrakoplov koji je letio blizu njenog zračnog prostora iznad Baltičkog mora i rekla da su deseci objekata ušli iz Bjelorusije tijekom noći. "Jutros su iznad međunarodnih voda Baltičkog mora poljski borbeni zrakoplovi presreli, vizualno identificirali i ispratili iz svoje zone odgovornosti ruski izviđački zrakoplov koji je letio blizu granica poljskog zračnog prostora", priopćila je u četvrtak poljska vojska.

Zemlje na istočnom krilu NATO-a u stanju su visoke pripravnosti zbog mogućih upada u zračni prostor od rujna kada su tri ruska vojna zrakoplova narušila zračni prostor Estonije, nekoliko dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor. Poljski Ured za nacionalnu sigurnost priopćio je da je nekoliko desetaka objekata ušlo u poljski zračni prostor s bjeloruske strane, od kojih su četiri identificirana kao vjerojatni krijumčarski baloni.

"Masovnost povreda poljskog zračnog prostora, njihova pojava tijekom blagdanske sezone, procjena aktivnosti ruskih zrakoplova u Baltičkom moru te činjenica da su se slični incidenti nedavno dogodili u Litvi, ​mogu ukazivati ​​na to da je riječ o provokaciji prerušenoj u operaciju krijumčarenja", navodi se u priopćenju. Bjelorusko i rusko veleposlanstvo u Varšavi nisu odmah odgovorili na zahtjev Reutersa za komentar.

Krijumčarski baloni iz Bjelorusije opetovano su ometali zračni promet u Litvi, što je potaknulo zatvaranje zračne luke u Vilniusu. Litva je priopćila da je riječ o krijumčarima cigareta koji predstavljaju "hibridni napad" Bjelorusije, bliskog saveznika Rusije. Bjelorusija je odbacila odgovornost za te balone. Poljska vojska priopćila je da je dio zračnog prostora iznad Podlaskog vojvodstva na sjeveroistoku zemlje, koje graniči s Bjelorusijom, privremeno zatvoren za civilni promet iz sigurnosnih razloga.
