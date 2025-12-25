Proruski vojni blogeri izvijestili su o značajnom preokretu na bojištu u Harkivskoj oblasti. Prema njihovim tvrdnjama, ukrajinske snage ponovno preuzimaju kontrolu nad Kupjanskom, ključnim željezničkim čvorištem, što opovrgava ranije ruske izvještaje o navodnom zauzimanju grada. Podaci ukrajinskog projekta DeepState pokazuju da je do 16. prosinca pod ruskom okupacijom ostao tek manji, središnji dio Kupjanska.

Karte Instituta za proučavanje rata (ISW) potvrđuju da većina grada sada čvrsto leži u rukama Ukrajinaca. Proruski kanali izvještavaju da su ukrajinske postrojbe potisnule ruske trupe s većeg dijela zapadne obale rijeke Oskil. Telegram kanal Rybar, blizak ruskom Ministarstvu obrane, navodi da su ruske snage izgubile "značajan dio mostobrana", uključujući sela Kondrašivka, Radkivka i Moskovka.

"Situacija u samom Kupjansku je, blago rečeno, gora od kritične, uključujući i istočnu obalu", tvrdi Rybar. Ukrajinske snage ponovno su uspostavile kontrolu u blizini lokalne tvornice za preradu mlijeka i zadržale naselja Kučerivka i Petropavlivka. Ruska obrana opisuje se kao fragmentirana, oslonjena uglavnom na operacije dronova koje se provode "do točke iscrpljenosti".

Proruski izvori kritiziraju i lažno izvještavanje unutar zapovjednog lanca. Rybar tvrdi da su uljepšani izvještaji s bojišta, predstavljeni predsjedniku Putinu, imali visoku cijenu. Jedna ruska postrojba u blizini Kupjanska, prema navodima kanala, u prosincu je izgubila gotovo 150 vojnika. "Ni prije ni poslije objave ‘oslobođenja’ grada nije bilo odgovarajuće konsolidacije. Rezerve, smatrane nepotrebnima za osiguranje Kupjanska, preusmjerene su na druge lokacije temeljem netočnih procjena", navodi Rybar.

Ove tvrdnje potvrđuje i drugi proruski kanal, Two Majors, ističući da ključna obližnja naselja – Piščane, Kurilivka i Petropavlivka – nisu pod ruskom kontrolom. Povlačenje rezervi ostavilo je postrojbe na prvoj crti bez mogućnosti zadržavanja čak i osvojenih položaja. Dodatno, raniji izvještaji spominju da su ruski časnici u jednoj postrojbi izdavali zapovijedi dok su bili u teškom alkoholiziranom stanju, što je doprinijelo rekordnim gubicima te jedinice.

Kupjansk, smješten na rijeci Oskil u Harkivskoj oblasti, predstavlja jedno od najvažnijih logističkih i prometnih uporišta na sjeveroistoku Ukrajine. Prije rata bio je ključno željezničko čvorište koje je povezivalo ruske snage s opskrbnim linijama prema Donbasu. Rusija ga je zauzela u prvim tjednima invazije 2022., ali ga je Ukrajina ubrzo oslobodila tijekom munjevite ofenzive. Od tada je Kupjansk stalna meta ruskih napada, s posebnim naglaskom na presijecanje ukrajinskih logističkih pravaca.

Tijekom jeseni i zime ove godine ruske su snage intenzivirale pritisak na šire područje Kupjanska, koristeći topništvo, dronove i pješačke juriše, dok je Ukrajina branila grad kombinacijom utvrđenih položaja i fleksibilnih protunapada. Iako su ruski izvori u posljednjim tjednima tvrdili o značajnim pomacima, neovisni izvještaji i priznanja proruskih vojnih blogera ukazuju na suprotno – iscrpljenost, velike gubitke i slabu koordinaciju, dok ukrajinske snage ponovno preuzimaju inicijativu oko Kupjanska i duž zapadne obale Oskila.

Loše stanje Rusije vidljivo je i kod Dobropilja, gdje je nedavno uništena jedna ruska kolona. Prema izvještajima, general Suhrab Ahmedov, koji je među proruskim blogerima postao simbol neuspjeha, ponovno se pojavio na tom pravcu. Iako nosi titulu heroja Rusije, mnogi ga sarkastično nazivaju "tajnim herojem Ukrajine" zbog svojih katastrofalnih taktika – upornog slanja "topovskog mesa" i opreme u siguran poraz bez ikakvih rezultata.