FOTO Ovako izgledaju ceste na Božić: Vlada snijeg i poledica, na jednom graničnom prijelazu stvara se kolona

Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru te u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a kolnici su u većem dijelu zemlje mokri, vlažni i skliski, javlja HAK. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti, dok su na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali mogući odroni.

Zbog zimskih uvjeta na snazi su zabrane prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na pojedinim cestama u Lici, Gorskom kotaru i Zagrebačkoj županiji. U priobalju dodatne poteškoće stvara olujna bura, zbog koje su uvedena ograničenja prometa za pojedine skupine vozila.

Na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, zbog jakog vjetra, prometuju isključivo osobna vozila, dok se ostali vozači preusmjeravaju na obilazne pravce državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca. Na autocesti A3 Bregana–Lipovac zabilježene su velike kolone, pri čemu se kolona teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo proteže oko devet kilometara, dok je kolona osobnih vozila duga oko jedan kilometar.

Na autocesti A6 između Delnica i Kikovice, zbog jakog vjetra, promet je dopušten samo osobnim vozilima, dok je na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Teretna vozila s prikolicama i tegljači s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Rijeci i Istri mogu prometovati isključivo autocestom A6 do Delnica, a zatim državnom cestom DC3.

FOTO Ovako izgledaju hrvatske ceste na Božić: Vlada snijeg i poledica, na jednom graničnom prijelazu stvara se kolona

Zbog vjetra i zimskih uvjeta ograničenja su na snazi i na Jadranskoj magistrali, kao i na Krčkom mostu, gdje je promet zabranjen za pojedine skupine vozila. Na više državnih cesta u Lici i Gorskom kotaru promet je otežan ili potpuno zatvoren, a dodatne regulacije na snazi su i zbog brojnih radova na cestama diljem zemlje.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju veći sigurnosni razmak te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme. Zbog blagdana, dodatno su na snazi vremenske zabrane prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, a u noćnim satima povremeno su moguća i kratkotrajna zaustavljanja prometa zbog prolaska izvanrednih prijevoza.