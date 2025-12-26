VIDEO Svi su mislili da će drvce planuti, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno

Na prvi pogled sve izgleda kao recept za katastrofu, božićno drvce, pravi plamen i desetci svjećica koje se pale jedna za drugom. No ono što slijedi potpuno je suprotno očekivanjima. Društvenim mrežama posljednjih dana kruži snimka iz Švicarske koja je mnoge ostavila bez daha. Na videu je zabilježena neobična, ali dugogodišnja božićna tradicija paljenja svjećica na drvcu. Svaka svjećica povezana je tankom niti, a kada se nit zapali, vatra se lančanom reakcijom prenosi i u svega nekoliko sekundi, cijelo drvce zasja.

Iako prizor djeluje pomalo zastrašujuće, drvce ne plane, što je izazvalo lavinu pitanja u komentarima. Mnogi su se pitali kako je moguće da se borove iglice ne zapale, s obzirom na otvoreni plamen.

Jedan od korisnika ponudio je objašnjenje koje je smirilo zabrinute gledatelje, borova stabla u Švicarskoj sadrže puno vlage zbog čestih padalina, pa iglice nisu dovoljno suhe da bi se zapalile. Upravo ta prirodna vlažnost omogućuje ovu nesvakidašnju, ali očaravajuću tradiciju. Čarobni prizor koji je u sekundi preplavio internet prenosimo u nastavku, pogledajte zašto je ovaj video oduševio tisuće ljudi diljem svijeta.