Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT NA MREŽAMA

VIDEO Svi su mislili da će drvce planuti, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno

Foto: screenshot X
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
26.12.2025.
u 07:59

Na videu je zabilježena neobična, ali dugogodišnja božićna tradicija paljenja svjećica na drvcu

Na prvi pogled sve izgleda kao recept za katastrofu, božićno drvce, pravi plamen i desetci svjećica koje se pale jedna za drugom. No ono što slijedi potpuno je suprotno očekivanjima. Društvenim mrežama posljednjih dana kruži snimka iz Švicarske koja je mnoge ostavila bez daha. Na videu je zabilježena neobična, ali dugogodišnja božićna tradicija paljenja svjećica na drvcu. Svaka svjećica povezana je tankom niti, a kada se nit zapali, vatra se lančanom reakcijom prenosi i u svega nekoliko sekundi, cijelo drvce zasja.

Iako prizor djeluje pomalo zastrašujuće, drvce ne plane, što je izazvalo lavinu pitanja u komentarima. Mnogi su se pitali kako je moguće da se borove iglice ne zapale, s obzirom na otvoreni plamen.

Jedan od korisnika ponudio je objašnjenje koje je smirilo zabrinute gledatelje, borova stabla u Švicarskoj sadrže puno vlage zbog čestih padalina, pa iglice nisu dovoljno suhe da bi se zapalile. Upravo ta prirodna vlažnost omogućuje ovu nesvakidašnju, ali očaravajuću tradiciju. Čarobni prizor koji je u sekundi preplavio internet prenosimo u nastavku, pogledajte zašto je ovaj video oduševio tisuće ljudi diljem svijeta.

Ključne riječi
drvce Švicarska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!