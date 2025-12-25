Hrvat iz Njemačke svoj dom otvorio beskućnicima: 'Želio sam da barem na trenutak zaborave na ono što ih je snašlo'

Na Božić iz Zagreba stiže priča koja je mnoge dirnula. Scenarist, redatelj i producent Bare Vardić odlučio je vrata svoje zagrebačke vile otvoriti beskućnicima kako nitko barem tijekom blagdana ne bi ostao na hladnoći. - Želio sam da im u ove dane bude toplo i ugodno i da barem na trenutak zaborave na ono što ih je snašlo u životu - rekao je Vardić za Fenix.

Iako veći dio godine živi u Njemačkoj, njegov zagrebački dom ovih je blagdana postao privremeno utočište za one bez krova nad glavom. Spreman je, kaže, primiti i do stotinjak ljudi, svjestan rizika, ali uvjeren da je ljudskost važnija. Troškovi vode, struje i čišćenja, ističe, nisu mu presudni.

- To su sitnice u usporedbi s osjećajem sigurnosti i topline koje ti ljudi dobiju, makar na nekoliko dana - poručuje. Vardić ističe da ga je na takav potez potaknuo obiteljski odgoj. Odrastao je u tradicionalnoj katoličkoj obitelji u kojoj se, kaže, živjelo skromno, ali s jasnim vrijednostima.

- Roditelji su nas učili jednostavnom pravilu: ako možeš pomoći - pomozi - prisjeća se. Iskustva iz mladosti, kada je često putovao autostopom i oslanjao se na dobrotu nepoznatih ljudi, dodatno su ga oblikovala. - Kad ti netko pomogne bez ikakvog interesa, shvatiš koliko to znači. Tada sam sebi obećao da ću pomagati kad god budem mogao- kaže.

Na odluku su, priznaje, utjecale i nedavne uvrede i prijetnje koje je doživio nakon što je ljetos besplatno ustupio prostor za veliki koncert. - Htio sam pokazati da neke stvari radiš isključivo zbog drugih, bez ikakve koristi za sebe. Iznad svega, vodila me rečenica koju sam naučio kao dijete: ako možeš pomoći, pomozi - zaključuje Bare Vardić.