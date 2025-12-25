Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
GESTA KOJA OSVAJA

Hrvat iz Njemačke svoj dom otvorio beskućnicima: 'Želio sam da barem na trenutak zaborave na ono što ih je snašlo'

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 18:27

Spreman je, kaže, primiti i do stotinjak ljudi, svjestan rizika, ali uvjeren da je ljudskost važnija. Troškovi vode, struje i čišćenja, ističe, nisu mu presudni

Na Božić iz Zagreba stiže priča koja je mnoge dirnula. Scenarist, redatelj i producent Bare Vardić odlučio je vrata svoje zagrebačke vile otvoriti beskućnicima kako nitko barem tijekom blagdana ne bi ostao na hladnoći. - Želio sam da im u ove dane bude toplo i ugodno i da barem na trenutak zaborave na ono što ih je snašlo u životu - rekao je Vardić za Fenix.

Iako veći dio godine živi u Njemačkoj, njegov zagrebački dom ovih je blagdana postao privremeno utočište za one bez krova nad glavom. Spreman je, kaže, primiti i do stotinjak ljudi, svjestan rizika, ali uvjeren da je ljudskost važnija. Troškovi vode, struje i čišćenja, ističe, nisu mu presudni.

- To su sitnice u usporedbi s osjećajem sigurnosti i topline koje ti ljudi dobiju, makar na nekoliko dana - poručuje. Vardić ističe da ga je na takav potez potaknuo obiteljski odgoj. Odrastao je u tradicionalnoj katoličkoj obitelji u kojoj se, kaže, živjelo skromno, ali s jasnim vrijednostima.

- Roditelji su nas učili jednostavnom pravilu: ako možeš pomoći - pomozi - prisjeća se. Iskustva iz mladosti, kada je često putovao autostopom i oslanjao se na dobrotu nepoznatih ljudi, dodatno su ga oblikovala. - Kad ti netko pomogne bez ikakvog interesa, shvatiš koliko to znači. Tada sam sebi obećao da ću pomagati kad god budem mogao- kaže.

Na odluku su, priznaje, utjecale i nedavne uvrede i prijetnje koje je doživio nakon što je ljetos besplatno ustupio prostor za veliki koncert. - Htio sam pokazati da neke stvari radiš isključivo zbog drugih, bez ikakve koristi za sebe. Iznad svega, vodila me rečenica koju sam naučio kao dijete: ako možeš pomoći, pomozi - zaključuje Bare Vardić.

Snježno kraljevstvo nadomak Zagreba! Žumberak na Božić zatrpan snijegom
Ključne riječi
Hrvatska Njemačka beskućnici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!