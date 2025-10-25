'Mirotvorci' u Europi misle da 'jastrebovi' pretjeruju o Rusiji

Putinova invazija na Ukrajinu u veljači 2022. potvrdila je da su baltičke države i Poljska bile u pravu kada su godinama upozoravale na to da Rusija predstavlja ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, što su pak Njemačka i još neke europske zemlje uporno zanemarivale, inzistirajući na dijalogu i ekonomskim vezama s Rusijom. Drugim riječima, smatrali su da Balti pretjeruju. Poljaci i baltičke države proteklih su godina to uspješno pretvorili u svoj moralni kapital, koji su iskoristili za jačanje svog utjecaja u Europskoj uniji, tako da Poljska danas pripada skupini vodećih članica EU, dok je bivša estonska premijerka Kaja Kallas danas na čelu europske diplomacije. Poljska i baltičke republike i dalje su najglasnije kada je riječ o ruskoj opasnosti, zagovarajući snažniju sigurnosnu i obrambenu suradnju te jačanje prisutnosti NATO-ovih snaga na granici s Rusijom.