ZAHTJEVA SE OŠTRIJI ODNOS

'Mirotvorci' u Europi misle da 'jastrebovi' pretjeruju o Rusiji

Autor
Denis Romac
25.10.2025.
u 14:46

Pristup Njemačke, Francuske i većine europskih zemalja svodi se na kombinaciju odvraćanja i diplomatskog angažmana, uz izbjegavanje radikalnih koraka

Putinova invazija na Ukrajinu u veljači 2022. potvrdila je da su baltičke države i Poljska bile u pravu kada su godinama upozoravale na to da Rusija predstavlja ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, što su pak Njemačka i još neke europske zemlje uporno zanemarivale, inzistirajući na dijalogu i ekonomskim vezama s Rusijom. Drugim riječima, smatrali su da Balti pretjeruju. Poljaci i baltičke države proteklih su godina to uspješno pretvorili u svoj moralni kapital, koji su iskoristili za jačanje svog utjecaja u Europskoj uniji, tako da Poljska danas pripada skupini vodećih članica EU, dok je bivša estonska premijerka Kaja Kallas danas na čelu europske diplomacije. Poljska i baltičke republike i dalje su najglasnije kada je riječ o ruskoj opasnosti, zagovarajući snažniju sigurnosnu i obrambenu suradnju te jačanje prisutnosti NATO-ovih snaga na granici s Rusijom.

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
09:44 25.10.2025.

EU mirotvorci a niti jednom nisu javno rekli da žele razgovarati s drugom stranom.

SE
Serengeti
09:34 25.10.2025.

Balti su pretjerivali i još uvijek pretjeruju. U Ukrajini se nije događalo ništa ozbiljno od njenog osamostaljenja 1991 pa sve do 2014-te kada je izveden brutalni puč u Ukrajini pod vodstvom ukrajinskih desnih ekstremista uz pomoć američke duboke države. Svi se sjećamo telefonskog razgovora Victorie Nuland koja je za vrijeme Majdana birala tko od ukrajinskih poltičara će gdje biti na vlasti.

Avatar fut binje
fut binje
15:43 25.10.2025.

Putinova invazija na Ukrajinu u veljači 2022. potvrdila je da su baltičke države i Poljska bile u pravu kada su godinama upozoravale na to da Rusija predstavlja ozbiljnu sigurnosnu prijetnju........ Da nije tužno bilo bi smešno. 8 godina je ruskie ruski narod trpeo teror ukronacista

