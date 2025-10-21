Stižu nova pravila za liječničke specijalizacije: Prioriteti za bodovanje se mijenjaju

Primarna razina zdravstvene zaštite posljednjih se desetljeća, kako vidimo, postojano urušava i pretvara u skretničarsku službu iz koje se pacijenti masovno usmjeravaju u bolnice, premda bi trebala rješavati čak 80% zdravstvenih problema pacijenata. Liječnici su frustrirani jer im većinu vremena 'pojedu' administrativni poslovi, nauštrb medicine. Zbog svega je ta grana mladim doktorima danas neatraktivna i dobna struktura aktivnih liječnika sve je lošija, a javnozdravstvenu mrežu živom održavaju već umirovljeni liječnici. Aktualna ministrica zdravstva Irena Hrstić već je u nekoliko navrata priznala da primarnu treba vratiti u fokus. Neke se stvari nastoje mijenjati, samo je pitanje hoće li to biti dovoljno i na vrijeme.