EU NOVAC

Stižu nova pravila za liječničke specijalizacije: Prioriteti za bodovanje se mijenjaju

Romana Kovačević Barišić
21.10.2025.
u 05:58

Ako se mladi doktor odluči za rad na otoku ili u udaljenom mjestu, skupit će više bodova za specijalizaciju od kolege iz centra Zagreba

Primarna razina zdravstvene zaštite posljednjih se desetljeća, kako vidimo, postojano urušava i pretvara u skretničarsku službu iz koje se pacijenti masovno usmjeravaju u bolnice, premda bi trebala rješavati čak 80% zdravstvenih problema pacijenata. Liječnici su frustrirani jer im većinu vremena 'pojedu' administrativni poslovi, nauštrb medicine. Zbog svega je ta grana mladim doktorima danas neatraktivna i dobna struktura aktivnih liječnika sve je lošija, a javnozdravstvenu mrežu živom održavaju već umirovljeni liječnici. Aktualna ministrica zdravstva Irena Hrstić već je u nekoliko navrata priznala da primarnu treba vratiti u fokus. Neke se stvari nastoje mijenjati, samo je pitanje hoće li to biti dovoljno i na vrijeme.

EU fondovi mladi liječnici specijalizacije primarna zdravstvena zaštita

