Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali hrvatski narod u povijesti

Predsjednici Vlade i Sabora, Andrej Plenković i Gordan Jandroković izjavili su nakon božićne mise u obnovljenoj zagrebačkoj katedrali, da su temeljne vrijednosti Božića mir, dobrota, solidarnost u društvu, naglasivši kršćanske korijene koji su očuvali hrvatski narod, kako je u propovijedi podsjetio nadbiskup Kutleša. Božićna misa u zagrebačkoj prvostolnici prva je nakon razornog potresa, a uz mnoštvo vjesnika bili su i predsjednik Vlade s ministrima te Hrvatskog sabora i saborski zastupnici. Nakon misnog slavlja premijer Plenković izjavio je ispred katedrale kako je zagrebački nadbiskup Kutleša uputio važne poruke o vrijednostima Božića, o kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, o važnosti mira, dobrote i solidarnosti u društvu. "Ovo je, kao i uvijek, dobra prigoda da u miru i sa svojim najmilijima, s obiteljima živimo te poruke Božića. Želim svima svako dobro, naravno i na današnji dan, ali i ove godine jubileja i 1100. godine Hrvatskog kraljevstva, da i u idućoj godini budemo zajedno angažirani, da svi skupa činimo što više dobra, što manje podjela, što više zajedništva i solidarnosti"; poručio je Plenković. Također je svima još jednom čestitao Božić.

Jandroković: Kršćanski korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti



Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iz propovijedi nadbiskupa Kutleše istaknuo je "naglasak na kršćanskim korijenima hrvatskog naroda koji su nas očuvali kroz stoljeća". "Kutleša je poručio da ti korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti", kazao je Jandroković, dodavši kako vjeruje da Hrvati trebaju biti ukorijenjeni u tim vrijednostima "koje su nas čuvale" i koje će nas "sigurno čuvati i u budućnosti". "Držim da su ti kršćanski korijeni, a danas slavimo rođenje Krista, nešto što je iznimno bitno i što je očuvalo hrvatski narod. Sve te kršćanske vrijednosti i ističu, upravo ljubav, zajedništvo, vjeru, poštovanje drugog čovjeka, međusobno uvažavanje, toleranciju, povezanost, brigu prema bližnjem, solidarnost", dodo je. Jandroković je Hrvaticama i Hrvatima te građanima Republike Hrvatske poželio puno vjere, ljubavi, nade, poniznosti, razboritosti i "svih onih krijeposti koje čovjeka čine boljim", a Hrvatskoj da bude "stabilna, sigurna, mirna", uz želju da širom svijeta završe ratni sukobi.