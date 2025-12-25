Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTAKNULI TEMELJNE VRIJEDNOSTI BOŽIĆA

Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali hrvatski narod u povijesti

Proslava svetkovine Rođenja Gospodinova - Božića u zagrebačkoj katedrali
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Sara Sorić/HINA
25.12.2025.
u 13:04

Jandroković je Hrvaticama i Hrvatima te građanima Republike Hrvatske poželio puno vjere, ljubavi, nade, poniznosti, razboritosti i "svih onih krijeposti koje čovjeka čine boljim"

Predsjednici Vlade i Sabora, Andrej Plenković i Gordan Jandroković izjavili su nakon božićne mise u obnovljenoj zagrebačkoj katedrali, da su temeljne vrijednosti Božića mir, dobrota, solidarnost u društvu, naglasivši kršćanske korijene koji su očuvali hrvatski narod, kako je u propovijedi podsjetio nadbiskup Kutleša. Božićna misa u zagrebačkoj prvostolnici prva je nakon razornog potresa, a uz mnoštvo vjesnika bili su i predsjednik Vlade s ministrima te Hrvatskog sabora i saborski zastupnici. Nakon misnog slavlja premijer Plenković izjavio je ispred katedrale kako je zagrebački nadbiskup Kutleša uputio važne poruke o vrijednostima Božića, o kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, o važnosti mira, dobrote i solidarnosti u društvu. "Ovo je, kao i uvijek, dobra prigoda da u miru i sa svojim najmilijima, s obiteljima živimo te poruke Božića. Želim svima svako dobro, naravno i na današnji dan, ali i ove godine jubileja i 1100. godine Hrvatskog kraljevstva, da i u idućoj godini budemo zajedno angažirani, da svi skupa činimo što više dobra, što manje podjela, što više zajedništva i solidarnosti"; poručio je Plenković. Također je svima još jednom čestitao Božić.

Jandroković: Kršćanski korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković iz propovijedi nadbiskupa Kutleše istaknuo je "naglasak na kršćanskim korijenima hrvatskog naroda koji su nas očuvali kroz stoljeća". "Kutleša je poručio da ti korijeni nisu samo u našoj prošlosti, nego su u sadašnjosti i budućnosti", kazao je Jandroković, dodavši kako vjeruje da Hrvati trebaju biti ukorijenjeni u tim vrijednostima "koje su nas čuvale" i koje će nas "sigurno čuvati i u budućnosti". "Držim da su ti kršćanski korijeni, a danas slavimo rođenje Krista, nešto što je iznimno bitno i što je očuvalo hrvatski narod. Sve te kršćanske vrijednosti i ističu, upravo ljubav, zajedništvo, vjeru, poštovanje drugog čovjeka, međusobno uvažavanje, toleranciju, povezanost, brigu prema bližnjem, solidarnost", dodo je. Jandroković je Hrvaticama i Hrvatima te građanima Republike Hrvatske poželio puno vjere, ljubavi, nade, poniznosti, razboritosti i "svih onih krijeposti koje čovjeka čine boljim", a Hrvatskoj da bude "stabilna, sigurna, mirna", uz želju da širom svijeta završe ratni sukobi.

Snijeg stvara probleme u prometu: 'Doslovce je nesreća na nesreći. Ljudi voze bez zimske opreme'
Ključne riječi
misa Gordan Jandroković Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!