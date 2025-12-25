Bit će sve hladnije, još može padati i snijeg: Evo što nas čeka idućih dana

Sutra će na Jadranu prevladavati pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku, javlja DHMZ. U unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, a u jutarnjim satima u Gorskoj Hrvatskoj još je moguć slab snijeg. Tijekom poslijepodneva očekuje se postupno smanjenje naoblake, osobito u nizinskim krajevima.

Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, a podno Velebita s olujnim udarima, dok su u noći i ujutro mogući i orkanski udari vjetra.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se uglavnom između -1 i 4 stupnja, dok će se najniže temperature na Jadranu spuštati na 5 do 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uz obalu bit će između 9 i 14 stupnjeva Celzija.

Prema prognozi HRT-a, temperature u Zagrebu neće se penjati na više od tri stupnja Celzijeva, a u subotu i nedjelju će u glavnom gradu biti još hladnije. U subotu bi se Zagrepčani trebali 'grijati' na maksimalno jednom stupnju Celzijevom. A u drugom najvećem gradu, Splitu, potpuno druga priča. Pred Splićanima su sunčani petak i vikend, s maksimalnom temperaturom od oko 14 stupnjeva Celzijevih.

S vikendom će temperature biti u padu i na kopnu i na moru, kontinent će osjetiti malo "prave zime", temperature će pasti i na oko minus pet stupnjeva Celzijevih.