Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OSJETIT ĆE SE 'PRAVA ZIMA'

Bit će sve hladnije, još može padati i snijeg: Evo što nas čeka idućih dana

Krapina: Snijeg koji je napadao preko no?i nije stvorio gra?anima ve?e probleme
Matija Topolovec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 22:48

Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, a podno Velebita s olujnim udarima, dok su u noći i ujutro mogući i orkanski udari vjetra

Sutra će na Jadranu prevladavati pretežno sunčano vrijeme, mjestimice uz umjerenu naoblaku, javlja DHMZ. U unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, a u jutarnjim satima u Gorskoj Hrvatskoj još je moguć slab snijeg. Tijekom poslijepodneva očekuje se postupno smanjenje naoblake, osobito u nizinskim krajevima.

Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, a podno Velebita s olujnim udarima, dok su u noći i ujutro mogući i orkanski udari vjetra.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se uglavnom između -1 i 4 stupnja, dok će se najniže temperature na Jadranu spuštati na 5 do 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uz obalu bit će između 9 i 14 stupnjeva Celzija.

Prema prognozi HRT-a, temperature u Zagrebu neće se penjati na više od tri stupnja Celzijeva, a u subotu i nedjelju će u glavnom gradu biti još hladnije. U subotu bi se Zagrepčani trebali 'grijati' na maksimalno jednom stupnju Celzijevom. A u drugom najvećem gradu, Splitu, potpuno druga priča. Pred Splićanima su sunčani petak i vikend, s maksimalnom temperaturom od oko 14 stupnjeva Celzijevih.

S vikendom će temperature biti u padu i na kopnu i na moru, kontinent će osjetiti malo "prave zime", temperature će pasti i na oko minus pet stupnjeva Celzijevih.

Izgleda kao bajka: Zimska idila na Sljemenu
Ključne riječi
Štefanje vremenska prognoza dhmz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar fergazer
fergazer
23:00 25.12.2025.

Uskoro stiže kataklizma!!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!