Blagdansko ozračje nije ublažilo zabrinutost: Evo što građani izdvajaju kao najveći problem u državi

Prosinačko istraživanje Crobarometar, koje objavljuje Dnevnik Nove TV, pokazuje da blagdansko ozračje nije ublažilo zabrinutost građana zbog stanja u zemlji. Istraživanje, provedeno početkom i sredinom prosinca, obuhvatilo je razdoblje obilježeno pripremama za blagdane, ali i antifašističkim prosvjedima, ponovnim otvaranjem teme femicida te izglasavanjem državnog proračuna za iduću godinu. Istraživanje je provela agencija Ipsos od 1. do 19. prosinca na uzorku od 994 punoljetna građanina.

Unatoč općem pesimizmu, građani su najzadovoljniji općom fizičkom sigurnošću u društvu, koja se nalazi na vrhu ljestvice zadovoljstva. Slijede kvaliteta obrazovnog sustava te lakoća pronalaska posla, što je, kako se ističe, još prije nekoliko godina bilo teško zamislivo. Relativno visoko ocijenjeni su i zdravstveni sustav, poštivanje ljudskih prava te sloboda medija.

Čak 69 posto građana misli da Hrvatska ide u krivom smjeru, evo tko su najpopularniji političari

S druge strane, kao najveći problem u državi ispitanici i dalje izdvajaju korupciju, i to u trenutku kada je Vlada bila suočena s aferama i smjenama visokih dužnosnika. Odmah iza korupcije slijede gospodarski problemi - inflacija, rast cijena, niske plaće, siromaštvo i male mirovine, koji su uoči blagdana posebno došli u fokus.

U takvom ozračju ne čudi podatak da 69 posto ispitanika smatra kako Hrvatska ide u krivom smjeru. Suprotno mišljenje ima 22 posto građana, dok se devet posto nije izjasnilo. Prema prosinačkom Crobarometru, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) ostaje vodeća politička snaga s podrškom 27,8 posto ispitanika. Na drugom mjestu je Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) s 20,6 posto, dok je treća platforma Možemo! s 11,1 posto, što je blagi pad u odnosu na prethodni mjesec.

Slijedi Most sa 6,7 posto podrške, dok Domovinski pokret godinu završava na četiri posto. Nezavisna platforma Marija Selak Raspudić bilježi 2,5 posto potpore, dok su sve ostale stranke ispod dva posto. Zanimljivo, broj neodlučnih birača u posljednja tri mjeseca osjetno pada, a njihov se izbor ponajprije prelijeva prema strankama desnog spektra.

Najpozitivniji dojam među političarima ostavlja predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je pozitivan za 60 posto ispitanika. Slijedi ministar obrane Ivan Anušić s 41 posto, dok treće mjesto dijele premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, s po 35 posto pozitivnog dojma. S druge strane, najnegativniji dojam ostavlja čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, s 61 posto negativnih ocjena. Slijedi Andrej Plenković s 56 posto, dok 54 posto negativnog dojma bilježe predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Tomislav Tomašević.

Rad predsjednika Republike odobrava gotovo svaki drugi ispitanik, dok ga 43 posto ne odobrava. Podrška Vladi znatno je niža -rad kabineta Andreja Plenkovića odobrava manje od 30 posto građana, dok ga 65 posto ne odobrava. Zaključno, tri od četiri ispitanika smatraju da Vlada neće uspjeti riješiti ključne probleme u društvu, a taj se stav nije bitno promijenio u odnosu na isto razdoblje prošle godine.