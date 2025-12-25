Ibrahimović za Božić razbjesnio mnoge vjernike: Je li primjereno ovo što je legenda napravila?

Legendarni napadač Zlatan Ibrahimović čestitao je 2021. godine Božić svim vjernicima, ali je pri tom uspio razbjesniti dobar dio navijača. Time je nastavio "tradiciju"...

Naime, Zlatan je uz poruku "Merry Chriztmaz" objavio i srednji prst. Na Instagramu je za tu fotografiju dobio gotovo pola milijuna "lajkova" u manje od sat vremena, no mnogima se poruka nije svidjela.

Navijači su ga obasuli negativnim porukama, neki su mu poželjeli da u 2022. ne zabije ni jedan gol još dok je bio aktivan nogometaš, a dio ga je prozivao i zbog podrijetla. A neki su bili grublji i u najmanju ruku jednako neprimjereni kao njegova čestitka...

- Vidi se da si s Balkana! Možeš iz Bosne, ali Bosna iz tebe nikada. Nadam se da ćeš uskoro morati završiti karijeru.

Nekima je pak fotografija i cijeli pristup duhovit, što su i dali do znanja emojijima i komentarima podrške.