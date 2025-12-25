Naši Portali
POMAKNUO GRANICE

Ibrahimović za Božić razbjesnio mnoge vjernike: Je li primjereno ovo što je legenda napravila?

Coppa Italia - Final - AC Milan v Bologna
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.12.2025.
u 15:05

Navijači su ga obasuli negativnim porukama, a dio ga je prozivao i zbog podrijetla. A neki su bili grublji i u najmanju ruku jednako neprimjereni kao njegova čestitka...

Legendarni napadač Zlatan Ibrahimović čestitao je 2021. godine Božić svim vjernicima, ali je pri tom uspio razbjesniti dobar dio navijača. Time je nastavio "tradiciju"...

Naime, Zlatan je uz poruku "Merry Chriztmaz" objavio i srednji prst. Na Instagramu je za tu fotografiju dobio gotovo pola milijuna "lajkova" u manje od sat vremena, no mnogima se poruka nije svidjela.

Navijači su ga obasuli negativnim porukama, neki su mu poželjeli da u 2022. ne zabije ni jedan gol još dok je bio aktivan nogometaš, a dio ga je prozivao i zbog podrijetla. A neki su bili grublji i u najmanju ruku jednako neprimjereni kao njegova čestitka...

- Vidi se da si s Balkana! Možeš iz Bosne, ali Bosna iz tebe nikada. Nadam se da ćeš uskoro morati završiti karijeru.

Nekima je pak fotografija i cijeli pristup duhovit, što su i dali do znanja emojijima i komentarima podrške.

Dalic
Ključne riječi
nogomet Božić Zlatan Ibrahimović

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
16:50 25.12.2025.

Skrt je...i tesko mu je kupovati darove, pa mrzi Bozic, rodjendane i godisnjicu braka.

AN
Antonio1952
16:31 25.12.2025.

Zasto se vracate na nesto sto je bilo prije cetiri godine? Htio je ispast faca a ispo je papak.

NI
nitkoinista
16:18 25.12.2025.

primitivac to objavljuje svaki bozic. degutantno. da tako nesto objavi na zidovske i muslimanske dane jos bi mogao "shvatiti", ovako ispada pristrana primitivna balkanska kukavica

