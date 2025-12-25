Blagdanska idila postaje noćna mora: Ovo je greška koju gotovo svi radimo s lampicama, a može prerasti u katastrofu

Prema statistikama američke Nacionalne udruge za zaštitu od požara (NFPA), neispravne lampice i električni kvarovi uzrokuju stotine požara svake sezone, a najtragičnije je što su takvi požari nerijetko smrtonosniji od uobičajenih. Glavni krivac često je suho božićno drvce, koje se, jednom kad ga zahvati plamen, pretvara u buktinju za manje od deset sekundi, a cijela prostorija može biti u plamenu unutar samo jedne minute.

Stručnjaci za sigurnost slažu se kako je daleko najveća i najčešća pogreška koju ljudi rade ostavljanje upaljenih lampica preko noći ili prilikom izlaska iz kuće. Ta navika predstavlja ogroman i potpuno nepotreban rizik. Čak i ako koristite moderne LED lampice, koje se znatno manje zagrijavaju od starih sa žarnom niti, opasnost i dalje postoji u samim žicama. Oštećen ili prignječen kabel može uzrokovati kratki spoj, a iskra koja pritom nastane dovoljna je da zapali suho drvce ili obližnje dekoracije. Nadzor je ključan; lampice bi trebale biti upaljene samo dok ste budni i prisutni u prostoriji. Dobra je navika ugasiti ih prije spavanja ili izlaska, čime se rizik od noćnog požara drastično smanjuje.

Stare i oštećene lampice drugi su veliki izvor opasnosti. Istraživanja pokazuju da značajan broj kućanstava koristi ukrase starije od pet godina, često bez ikakve provjere ispravnosti. Prije postavljanja, svaki niz lampica potrebno je detaljno pregledati u potrazi za pohabanim žicama, napuknutim grlima ili labavim spojevima. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, takve lampice ne biste trebali koristiti. Uz to, ključno je izbjegavati preopterećenje utičnica. Mnogi zaboravljaju na staro pravilo da se ne bi smjelo spajati više od tri niza klasičnih lampica sa žarnom niti. Iako LED lampice dopuštaju spajanje znatno većeg broja nizova, i dalje je važno ne pretjerivati i koristiti produžne kabele s ugrađenom zaštitom od preopterećenja.

Još jedna česta zabluda jest da se sve lampice mogu koristiti i unutra i vani. Međutim, to nije točno, osim ako na pakiranju nije izričito navedeno. Lampice namijenjene za unutarnju upotrebu nisu otporne na vlagu i niske temperature, što na otvorenom može dovesti do kvara i kratkog spoja. S druge strane, vanjske lampice često se jače zagrijavaju i mogle bi predstavljati rizik od požara ako se postave na suho božićno drvce. Također je važno paziti na smještaj drvca i ukrasa. Pobrinite se da je drvce udaljeno najmanje jedan metar od svih izvora topline, poput kamina, radijatora ili svijeća. Prilikom postavljanja lampica, umjesto čavala ili klamerica koje mogu oštetiti izolaciju žice, koristite plastične kvačice.

Ako imate pravo božićno drvce, njegova hidratacija je najvažniji korak u prevenciji požara. Svježe posječeno drvce može popiti i do četiri litre vode dnevno, stoga je postolje potrebno svakodnevno nadopunjavati. Što je drvce vlažnije, to je teže zapaljivo. Kada blagdani završe, drvce odložite prije nego što se potpuno osuši i postane lako zapaljiva prijetnja. Birajte ukrase koji su otporni na plamen ili ga usporavaju i držite zapaljive materijale, poput papirnatih dekoracija i zavjesa, podalje od svih izvora svjetlosti i topline. Umjesto pravih svijeća na adventskom vijencu ili u blizini drvca, razmislite o sigurnijoj alternativi -. svijećama na baterije.

Prilikom kupnje novih lampica, uvijek provjerite imaju li odgovarajuće sigurnosne certifikate koji jamče da su prošle testiranja. Za vanjske ukrase koristite isključivo utičnice sa zaštitnom sklopkom (GFCI), koje automatski prekidaju dovod struje u slučaju kvara i tako smanjuju opasnost od strujnog udara. Produžne kabele koristite pametno: nikada ih nemojte provlačiti ispod tepiha ili namještaja jer to može uzrokovati pregrijavanje. Također, spojevi kabela na otvorenom ne smiju ležati na vlažnom tlu, u lokvama ili snijegu.