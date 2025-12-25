Naši Portali
ODJEKNULE EKSPLOZIJE

Ukrajina lansirala moćne projektile Storm Shadow na Rusiju: 'Cilj je pogođen'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
25.12.2025.
u 16:00

Požar je zahvatio područje od oko 2000 kvadratnih metara, rekle su vlasti na Telegramu

Ukrajina je lansirala britanske projektile Storm Shadow i bespilotne letjelice dugog dometa, koje sama proizvodi, kako bi pogodila nekoliko ruskih postrojenja za naftu i plin, rekli su ukrajinski vojni i sigurnosni dužnosnici u četvrtak. Ukrajina je ranije koristila projektile britanske proizvodnje kako bi napadala industrijske ciljeve u Rusiji, za koje tvrdi da Moskvi pomažu u ratu. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je rekao da je ratno zrakoplovstvo upotrijebilo krstareće projektile Storm Shadow za napad na rafineriju nafte Novošahtinsk u ruskoj Rostovskoj oblasti. "Zabilježeno je više eksplozija. Cilj je pogođen", objavio je stožer na komunikacijskoj platformi Telegram u četvrtak. Dodao je da je rafinerija jedan od najvećih opskrbljivača naftnih derivata na jugu Rusije te da osigurava dizel i kerozin za ruske vojnike koji se bore u Ukrajini.

Ukrajinska sigurnosna služba SBU je rekla da su dronovi dugog dometa ukrajinske proizvodnje pogodili spremnike s naftnim derivatima u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju te postrojenje za obradu plina u Orenburgu na jugozapadu Rusije. Postrojenje za obradu plina u Orenburgu, najveće takvo na svijetu, udaljeno je otprilike 1400 kilometara od ukrajinske granice. Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju su rekle da su zapaljena dva spremnika s naftnim derivatima u Temrjuku nakon napada dronovima. Požar je zahvatio područje od oko 2000 kvadratnih metara, rekle su vlasti na Telegramu.

Dok se ruski rat u Ukrajini približava četvrtoj godini, a diplomatski napori zasad nisu uspjeli polučiti opipljive rezultate, Kijev i Moskva pojačavaju svoje napade dronovima i projektilima na energetsku infrastrukturu. Kijev je intenzivirao napade na ruske rafinerije nafte i druga energetska postrojenja od kolovoza jer nastoji smanjiti prihode Moskve od prodaje nafte, što je ključan izvor sredstava za njezine ratne napore. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je također rekao da su ukrajinske snage pogodile vojni aerodrom u ruskom gradu Majkopu u sjevernom dijelu Kavkaza.

NI
nitkoinista
16:26 25.12.2025.

bravo! samo rokaj teroristicku infrastrukturu

Avatar nisam_robot
nisam_robot
16:45 25.12.2025.

Neka! Rusi su za Badnjak napali civilne stambene zgrade u Ukrajini. A sada će rujama biti hladno preko pravoslavnog Božića. Sami su to tražili.

NI
nikola13782
17:12 25.12.2025.

Slava 🇺🇦 ...slava svima koji pomažu protiv prokletnika

