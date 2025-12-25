Sin legendarnog Michaela Schumachera objavio najtužniju božićnu fotografiju

Brojne sportske zvijezde na Božić objavljuju fotografije iz svojih domova, a mi ćemo se prisjetiti Micka Schumacher koji je 2022. godine sa svijetom je podijelio fotografiju koja je proglašena "najtužnijom fotografijom božićnog slavlja".

Sin legendarnog sedmerostrukog svjetskog prvaka Michaela Schumachera i vozač Formule na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj pored bora sjedi s majkom Corinnom i sestrom Ginom-Mariom.

Mnogim je navijačima upalo u oko da na fotografiji nema glave obitelji - njegovoga oca Michaela.

Podsjetimo, legendarni vozač formule 1 doživio je tragičnu nesreću na skijanju u francuskom resortu u prosincu 2013, nakon koje je gotovo šest mjeseci bio u medicinski induciranoj komi. Od 2014. godine, kada je prebačen u obiteljski dom zbog rehabilitacije, obitelj Schumacher povukla se iz javnosti kako bi zaštitila njegovu privatnost. Ni danas nije poznato u kakvom je stanju sedmerostruki prvak u formuli 1.