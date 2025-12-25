Naši Portali
EPSTEINOVA LISTA

Objava Clintonovih fotografija šteti demokratima, no Trump ne likuje. Zašto?

Autor
Ivica Beti
25.12.2025.
u 20:20

Objavljene su fotografije Billa Clinton u raznim izdanjima, od šarene svilene košulje do golog torza u jacuzziju i bazenu. Našao se i portret Billa Clintona u plavoj haljini Monice Lewinsky i crvenim štiklama, koja visi na ulazu u Epsteinovu vilu, a rad je umjetnice Petrine Ryan-Kleid, koja je sliku predstavila na završnoj diplomskoj izložbi 2012.

Richard Branson, osnivač kompanije Virgin, bivša televizijska zvijezda voditelj Walter Cronkite, frontman Rolling Stonesa Mick Jagger, “kralj popa” Michael Jackson, pjevačica Diana Ross, glumac Kevin Spacey, bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor... Neka su to od imena slavnih čije su fotografije postale dio dosjea o seksualnom predatoru i multimilijunašu Jeffreyu Epsteinu, no o jednom čovjeku piše se najviše – bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu, čovjeku koji je u Bijeloj kući proveo dva mandata i postao jedno od najprepoznatljivijih lica Demokratske stranke.

Ključne riječi
SAD Jeffrey Epstein Bill Clinton

Komentara 10

Pogledaj Sve
GE
Gerilac78
20:51 25.12.2025.

Ova Clintonova sramota pokazuje koga su sve novinari podupirali, umjesto da se pokriju po ušima oni na sve sila spominju Trumpa kojeg nema na ovakvim slikama

LU
Lujo123
20:43 25.12.2025.

Blago američkim demokratima ako nemaju nikakvog većeg problema u Americi od pitanja zašto se klinton slikao u haljini i zašto je taj neki koji se obesio u ćeliji poznavao toliko ljudi! Iz niti jedne od ovih senzacionalističkih vijesti ja nisam vidio da stoji neki kriminal osim da su se neke mlade cure željne publiciteta i uspjeha u životu bez rada nudile moćnicima a sad bi to htijele unovčiti. Iz dosadašnjih izvješća takozvanih novinara nisam nigdje pročitao da je neko nekoga silovao da je protiv nečije volje netko bio zatočen i iskorištavana da bilo koji način. Sve u svemu šuplja priča i pokušaj politizacije nečega što se politizirati neda. Dosadni ste s tim bedastoćama.

Avatar IvanR
IvanR
21:21 25.12.2025.

O perspektivi takvih nacija i njihovoj predanosti državi i disciplini govori i njihov privatni život. Uporedimo ih po zemljama.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

