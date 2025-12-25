Objava Clintonovih fotografija šteti demokratima, no Trump ne likuje. Zašto?

Richard Branson, osnivač kompanije Virgin, bivša televizijska zvijezda voditelj Walter Cronkite, frontman Rolling Stonesa Mick Jagger, “kralj popa” Michael Jackson, pjevačica Diana Ross, glumac Kevin Spacey, bivši princ Andrew Mountbatten-Windsor... Neka su to od imena slavnih čije su fotografije postale dio dosjea o seksualnom predatoru i multimilijunašu Jeffreyu Epsteinu, no o jednom čovjeku piše se najviše – bivšem američkom predsjedniku Billu Clintonu, čovjeku koji je u Bijeloj kući proveo dva mandata i postao jedno od najprepoznatljivijih lica Demokratske stranke.
POZNATI STILIST
FOTO Kakva raskoš! Evo božićne idile u domu Marka Grubnića, no je li malo pretjerao s Photoshopom?
prepoznajete li nekoga?
Ne govorite im što da rade: Ovi horoskopski znakovi ne podnose autoritete i uvijek idu protiv pravila
Doris ili Zoran
Ova Clintonova sramota pokazuje koga su sve novinari podupirali, umjesto da se pokriju po ušima oni na sve sila spominju Trumpa kojeg nema na ovakvim slikama