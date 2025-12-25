Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUŠTVO NA OKUPU

FOTO Osvanula fotka! Evo u čijem društvu Joško Gvardiol provodi blagdane u centru Zagreba

Foto: Instagram screenshot
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
25.12.2025.
u 21:00

Nogometaš je na Badnjak viđen u jednom zagrebačkom kafiću, a fotografija s legendama hrvatskog sporta brzo je postala viralna na društvenim mrežama

Branič Manchester Cityja, Joško Gvardiol, iskoristio je kratki predah od klupskih obaveza za povratak u rodni grad. Na Badnjak je viđen u jednom zagrebačkom kafiću, a fotografija koja je oduševila brojne navijače osvanula je na Instagram profilu proslavljenog hrvatskog vaterpolista Dubravka Šimenca. Na njoj se nasmijani Joško Gvardiol nalazi u opuštenoj atmosferi, a društvo mu prave istinske ikone hrvatskog nogometa, bivši Vatreni Robert Prosinečki i Zvonimir Soldo. Slika je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i pozitivnih komentara, a prikazuje rijedak susret različitih generacija sportaša koji su zadužili Hrvatsku. 

Hrvatski reprezentativac dobio je nekoliko dana slobodno od svog kluba, točnije od ponedjeljka do Božića, kada se mora vratiti u Manchester. Ipak, odmor neće biti potpun, jer ga po povratku čeka stroga kontrola. Njegov trener, Pep Guardiola, poznat je po svojoj posvećenosti detaljima i disciplini, pa tako i tijekom blagdana. Španjolski stručnjak jasno je dao do znanja da opuštanja nema ni za vrijeme božićnih delicija, poslavši svim svojim igračima ozbiljno upozorenje.

- Mogu jesti, ali želim ih pratiti. Kad se vrate 25. prosinca, provjerit ću jesu li dobili na težini - izjavio je Guardiola, ne ostavljajući prostora za nagađanja. - Svaki igrač koji se vrati tri kilograma teži ostat će u Manchesteru i neće putovati u Nottingham Forest 27. prosinca - dodao je španjolski strateg. Ovo upozorenje dovoljno govori o profesionalizmu koji se očekuje na najvišoj razini, gdje ni blagdanski odmor ne smije utjecati na fizičku spremu igrača. Gvardiolu stoga preostaje uživati u druženju, ali s oprezom kako ne bi naljutio zahtjevnog trenera.

FOTO Evo gdje Joško Gvardiol ljetuje u Hrvatskoj: I on odabrao ovu atraktivnu lokaciju kao svjetske zvijezde
1/15
Pobjednici 'Supertalenta', ukrajinska obitelj otkrila nam je na što će potrošiti nagradu od 30 tisuća eura
Ključne riječi
showbiz Zagreb Zvonimir Soldo Robert Prosinečki Dubravko Šimenc blagdani Joško Gvardiol

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar mladen111
mladen111
21:46 25.12.2025.

Pep, rađe im provjeravaj opseg struka. Ako je dobio na mišićnoj masi , budi sretan 😊

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2024 Disney Upfront
DANNY DEVITO

Bio je i ostao original - čovjek koji zna da fizičke proporcije ne određuju veličinu karijere ni veličinu osobnosti

Osamdesete i devedesete bile su razdoblje u kojem je DeVito postao filmska zvijezda. Glumio je u nizu hitova koji su prodavali milijune ulaznica, kao što su "Lov na zeleni dijamant" i "Dragulj s Nila", pustolovine s Michaelom Douglasom i Kathleen Turner, "Baci mamu iz vlaka", crna komedija koju je i režirao, "Twins", urnebesna komedija u kojoj glumi brata Arnolda Schwarzeneggera i "Povratak Batmana", gdje se pretvorio u zastrašujuće grotesknog Pingvina pod redateljskom palicom Tima Burtona

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!