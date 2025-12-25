FOTO Osvanula fotka! Evo u čijem društvu Joško Gvardiol provodi blagdane u centru Zagreba

Branič Manchester Cityja, Joško Gvardiol, iskoristio je kratki predah od klupskih obaveza za povratak u rodni grad. Na Badnjak je viđen u jednom zagrebačkom kafiću, a fotografija koja je oduševila brojne navijače osvanula je na Instagram profilu proslavljenog hrvatskog vaterpolista Dubravka Šimenca. Na njoj se nasmijani Joško Gvardiol nalazi u opuštenoj atmosferi, a društvo mu prave istinske ikone hrvatskog nogometa, bivši Vatreni Robert Prosinečki i Zvonimir Soldo. Slika je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i pozitivnih komentara, a prikazuje rijedak susret različitih generacija sportaša koji su zadužili Hrvatsku.

Hrvatski reprezentativac dobio je nekoliko dana slobodno od svog kluba, točnije od ponedjeljka do Božića, kada se mora vratiti u Manchester. Ipak, odmor neće biti potpun, jer ga po povratku čeka stroga kontrola. Njegov trener, Pep Guardiola, poznat je po svojoj posvećenosti detaljima i disciplini, pa tako i tijekom blagdana. Španjolski stručnjak jasno je dao do znanja da opuštanja nema ni za vrijeme božićnih delicija, poslavši svim svojim igračima ozbiljno upozorenje.

- Mogu jesti, ali želim ih pratiti. Kad se vrate 25. prosinca, provjerit ću jesu li dobili na težini - izjavio je Guardiola, ne ostavljajući prostora za nagađanja. - Svaki igrač koji se vrati tri kilograma teži ostat će u Manchesteru i neće putovati u Nottingham Forest 27. prosinca - dodao je španjolski strateg. Ovo upozorenje dovoljno govori o profesionalizmu koji se očekuje na najvišoj razini, gdje ni blagdanski odmor ne smije utjecati na fizičku spremu igrača. Gvardiolu stoga preostaje uživati u druženju, ali s oprezom kako ne bi naljutio zahtjevnog trenera.

FOTO Evo gdje Joško Gvardiol ljetuje u Hrvatskoj: I on odabrao ovu atraktivnu lokaciju kao svjetske zvijezde