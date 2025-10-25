Europska unija, regulatorna i zakonodavna globalna velesila koja je izgubila osjećaj za mjeru

Zamisao uopće nije bila loša, a čak je jedno vrijeme i funkcionirala. Europska unija bila je globalna regulatorna i zakonodavna velesila, koja je donosila najbolje i najnaprednije standarde i tržišna pravila, koji su zatim postajali globalni standard. Logika je bila jednostavna. Europa s 450 milijuna potrošača sa zavidnom kupovnom moći najveće je jedinstveno tržište u svijetu, a svaka tvrtka koja želi poslovati na tom tržištu, bilo da dolazi iz Sjedinjenih Država, Kine ili Brazila, mora se pridržavati europskih pravila. I tako su se europska pravila širila svijetom. U tome se skrivala stvarna moć Europske unije, koja nije ni vojna ni klasična geopolitička velesila poput SAD-a ili Kine, ali je zato bila globalna regulatorna velesila, koja je svojim zakonima, standardima i pravilima de facto oblikovala pravila globalnog tržišta. Europski propisi automatski su se prelijevali izvan Unije, s obzirom na to da kompanije koje su željele pristup lukrativnom europskom tržištu nisu željele proizvoditi različite verzije svojih proizvoda za europsko i ostala tržišta i morale su poštovati zahtjevna europska pravila. Američko-finska profesorica prava i stručnjakinja za međunarodno trgovačko pravo Anu Bradford taj je fenomen "globalizacije" europskih pravila nazvala "briselskim efektom".
Pokazalo se da je novo zakonodavstvo pretjeranom regulacijom posve dotuklo razvoj umjetne inteligencije u Europi, a slično je bilo i s automobilskom industrijom. Dok Amerikanci i Kinezi potiču inovacije poreznim olakšicama i državnim intervencionizmom, EU najčešće reagira regulacijom, a ne investicijama
