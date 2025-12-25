Hrvati opisali svoje blagdanske prepirke: 'Svake godine je svađa oko bora...'

Dok mnogi u Hrvatskoj Božić doživljavaju kao vrijeme mira i zajedništva, realnost zna biti drugačija. Na popularnoj društvenoj mreži Reddit, netko je 25. prosinca postavio pitanje: „Oko čega ste se posvađali ovaj Božić?” Rasprava je vrlo brzo počela otkrivati da se, čak i kad nema klasičnih obiteljskih svađa, sitne napetosti znaju pojaviti.

Najviše lajkova dobio je odgovor koji je savršeno sažeo duh božićne ironije: „Mi u obitelji nismo, doduše posvađao sam se s nekim likom koji nije bio u pravu na internetu, ali to je skoro pa svakodnevna pojava.” Ovaj komentar izazvao je val odgovora, uključujući i duhovitu repliku: „Mrzim takve likove”

Takve online „svađe” pokazuju da i u digitalnom svijetu, gdje se očekuje mirno božićno raspoloženje, razgovori često skrenu u humorističnu netrpeljivost. Neki sudionici rasprave su jednostavno konstatirali: „Evo i ja još čekam…”, dok su drugi s osmijehom primijetili da je dan tek počeo i da napetosti možda tek slijede.

Iako u ovoj konkretnoj raspravi nije bilo intenzivnih obiteljskih sukoba, širi kontekst božićnih svađa u Hrvatskoj pokazuje da se „eksplozivne” sitnice često događaju zbog trivijalnih razloga. Prethodne rasprave i komentari korisnika Reddita otkrivaju zaboravljene pudinge u kuhinji, neuspjele kolače kao teme koje značeće zaprijetiti miru oko blagdanskog stola. „Ma što sam morala baš 2 torte danas radit? Ljuta na djecu jer su mi rekli pomoć, a nisu. Djed mraz sprema osvetu.”

U drugoj raspravi na sličnu temu jedan korisnik je podijelio tipičan primjer blagdanskih napetosti: „Moja mama je krenula raditi kolač, ali nema pudinga, a dućani ne rade, kriv je tata jer joj je rekao da kupi, a očito nije čuo. Radila je orahnjaču, ali joj nije ispala kako treba, iako ja ne vidim što je loše. Žene, zašto se nervirate oko gluposti?” Ovaj komentar ilustrira kako i najmanje sitnice, mogu izazvati blagdanske frustracije, ali i nasmijati one koji promatraju situaciju izvana.

Takve situacije, često vrlo svakidašnje i banalne, zapravo govore o prirodi obiteljskih okupljanja: gdje god se skupi više ljudi s različitim navikama i očekivanjima, napetosti se mogu pojaviti čak oko najjednostavnijih detalja. „Jer odbijam kititi bor. Svake godine je svađa oko bora. Svake godine slušam kako sam glup i nesposoban i kako mi nijedan ukras ne valja. 'To ne ide tamo, vidi kako to izgleda.' Onda odlučim da to neću trpjeti, i opet nekako dođe do svađe,” spomenuo je jedan od komentatora.

U raspravi se jasno vidi da internet korisnici, barem u ovom slučaju, više koriste humor nego ozbiljnu kritiku kako bi opisali vlastite božićne doživljaje. Od komentara koji sugeriraju da je dan „tek na početku” pa svađa možda tek dolazi, do onih koji se rugaju svakodnevnim online prepirkama umjesto sukobima licem u lice, humor djeluje kao svojevrsni ventil za blagdanski stres.

Ova rasprava još jednom potvrđuje, Božić u Hrvatskoj, bilo u stvarnom životu, bilo na internetu, često je mješavina ljubavi, smijeha, nerijetko i trivijalnih nerazumijevanja koja su, na kraju krajeva, dio obiteljske tradicije. Čak i ako se ne posvađate oko kolača ili tko pije posljednju čašu vina, možete se posvađati s nekim tko „na internetu misli da je u pravu”.