Strava u Meksiku: U autobusnoj nesreći preminulo 10 osoba, među poginulima i dijete

Najmanje je deset osoba poginulo, a 32 su ozlijeđene u autobusnoj nesreći u istočnom meksičkoj saveznoj državi Veracruz, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti. Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontecomatlanu, dok je autobus putovao iz Mexico Cityja prema selu Chicontepec.
"Trenutno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", priopćio je ured gradonačelnika Zontecomatlana. Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku. Često su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima. Krajem studenog, deset je ljudi poginulo, a 20 je ozlijeđeno u sličnoj nesreći u Michoacanu.
A bus accident in eastern Mexico has left at least 10 people dead and another 32 injured.#PakistanTV #PakistanTVglobal #BusAccident #crash #Bus #Mexico pic.twitter.com/gvzQ9fhFGs— Pakistan TV (@PakTVGlobal) December 26, 2025
⚠️ WARNING: This post contains descriptions of a fatal vehicle accident and mass casualty incident— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 25, 2025
Eight people, including children, have been killed and 19 others injured in a devastating bus crash in eastern Mexico on Christmas Eve. The tragedy occurred around 5:00 p.m. local… pic.twitter.com/UAbel802GH