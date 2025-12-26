Strava u Meksiku: U autobusnoj nesreći preminulo 10 osoba, među poginulima i dijete

Najmanje je deset osoba poginulo, a 32 su ozlijeđene u autobusnoj nesreći u istočnom meksičkoj saveznoj državi Veracruz, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti. Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontecomatlanu, dok je autobus putovao iz Mexico Cityja prema selu Chicontepec.

"Trenutno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", priopćio je ured gradonačelnika Zontecomatlana. Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku. Često su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima. Krajem studenog, deset je ljudi poginulo, a 20 je ozlijeđeno u sličnoj nesreći u Michoacanu.