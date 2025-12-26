Naši Portali
32 ozlijeđena

Strava u Meksiku: U autobusnoj nesreći preminulo 10 osoba, među poginulima i dijete

Screenshot X
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
26.12.2025.
u 07:02

Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku.

Najmanje je deset osoba poginulo, a 32 su ozlijeđene u autobusnoj nesreći u istočnom meksičkoj saveznoj državi Veracruz, priopćile su u četvrtak lokalne vlasti. Nesreća se dogodila u srijedu u gradu Zontecomatlanu, dok je autobus putovao iz Mexico Cityja prema selu Chicontepec.

"Trenutno smo potvrdili da je devet odraslih osoba i jedno dijete preminulo", priopćio je ured gradonačelnika Zontecomatlana. Prometne nesreće, u kojima redovito sudjeluju autobusi ili teretni kamioni, česte su u Meksiku. Često su uzrokovane prebrzom vožnjom ili mehaničkim kvarovima. Krajem studenog, deset je ljudi poginulo, a 20 je ozlijeđeno u sličnoj nesreći u Michoacanu.

Ključne riječi
tragedija prometna nesreća Meksiko

