SAD krenuo u zračni obračun, Trump tvrdi: 'Ovo je tek početak'

Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je skupina napadala kršćane u regiji. "Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Trump Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njezinog neuspjeha u zaustavljanju nasilja usmjerenog na kršćanske zajednice.

Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati ​​sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina. Stanovništvo zemlje podijeljeno je na muslimane koji žive prvenstveno na sjeveru i kršćane na jugu.