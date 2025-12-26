SAD krenuo u zračni obračun, Trump tvrdi: 'Ovo je tek početak'

Naši Portali
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
26.12.2025.
u 06:40

Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom

Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, tvrdeći da je skupina napadala kršćane u regiji. "Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIS-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno, nevine kršćane, na razinama kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima!“, rekao je Trump u objavi na Truth Social.

"Prethodno sam upozorio ove teroriste da će, ako ne zaustave pokolj kršćana, platiti visoku cijenu, i večeras su platili", rekao je Trump Zapovjedništvo američke vojske u Africi objavilo je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više militanata ISIS-a.

Trump je krajem listopada počeo upozoravati da se kršćanstvo suočava s "egzistencijalnom prijetnjom" u Nigeriji i zaprijetio vojnom intervencijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog, kako kaže, njezinog neuspjeha u zaustavljanju nasilja usmjerenog na kršćanske zajednice.

Nigerijska vlada izjavila je da naoružane skupine ciljaju i muslimane i kršćane, a tvrdnje SAD-a da se kršćani suočavaju s progonom ne predstavljaju složenu sigurnosnu situaciju i ignoriraju napore za zaštitu vjerske slobode. No, pristala je surađivati ​​sa SAD-om kako bi ojačala svoje snage protiv militantnih skupina. Stanovništvo zemlje podijeljeno je na muslimane koji žive prvenstveno na sjeveru i kršćane na jugu.

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
07:44 26.12.2025.

Idemo, Trump, još jače!

FM
fmica
08:12 26.12.2025.

bosanci na aparatima...

Avatar Idler 3
Idler 3
07:36 26.12.2025.

Nisu mi znani si detalji o Nigeriji al mi je ljepo za vidjet kak se kandidat za Nobela trsi zaštitit prava kršćana ?!

