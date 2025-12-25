Naši Portali
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
'NEĆEMO DATI NAŠE SVETE DANE'

Bulj oštro odgovorio nakon što je otjerao orkestar: 'Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio srednje Europe'

Split: Predsjednički kandidat Miro Bulj na konferenciji za medije o Miloradu Pupovcu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 12:01

Postoji vrijeme i mjesto za sve pa tako i za romsku glazbu, protiv koje nemam ništa. Ali ne u danima koji su za kršćane vrijeme sabranosti, iščekivanja i poštovanja otajstva rođenja Krista, i ne na mjestu koje za Sinj ima posebno duhovno značenje - poručio je Bulj.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se na Facebooku nakon jučerašnjeg incidenta u središtu grada, kada je, prema snimci koja kruži društvenim mrežama, reagirao na nastup romskog orkestra. Bulj je poručio kako kao gradonačelnik nije mogao dopustiti neorganizirani i nenajavljeni nastup u samom srcu Sinja, i to ispred bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, tijekom unaprijed osmišljenog predbožićnog programa. Naglasio je da svirka, kako kaže, nije imala nikakve veze s Badnjakom ni po sadržaju ni po duhu.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti -  Po pisanju dijela hrvatskih medija ili bolje rečeno medija iz Hrvatske, kao izabrani gradonačelnik trebao sam dopustiti da bez ikakve dozvole, bez najavljenog nastupa i bez ikakvog uklapanja u službeni program, u samom središtu dalmatinskog grada Sinja, srca ponosne, povijesno i duhovno uvijek kršćanske Cetinske krajine, upadne skupina romskih trubača i ometa već unaprijed osmišljen i pripremljen predbožićni program.

Trebao sam, valjda, prešutjeti i ne reagirati na svirku koja nema nikakve veze s Badnjakom ni po pjesmi, ni po duhu, ni po izvedbi i to ispred bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, mjesta posebnog vjerskog značenja za ovaj grad i cijeli kraj. Podsjećam: brojni europski gradovi u blagdansko vrijeme jasno uređuju program na javnim prostorima.

Primjerice, Ljubljana je u ovim danima zabranila ulične svirače upravo zato što svaki ozbiljan grad ima unaprijed pripremljene programe, u koje je uloženo puno truda, sredstava i poštovanja prema vlastitoj tradiciji, kulturi i blagdanskom duhu. Postoji vrijeme i mjesto za sve pa tako i za romsku glazbu, protiv koje nemam ništa. Ali ne u danima koji su za kršćane vrijeme sabranosti, iščekivanja i poštovanja otajstva rođenja Krista, i ne na mjestu koje za Sinj ima posebno duhovno značenje.

Žalosno je promatrati poltronski duh dijela medija koji s prijezirom gledaju na sve što je naše, hrvatsko i katoličko dok istodobno bez zadrške podržavaju sve strano, često bez ikakvog kriterija. Sinj nije Balkan. Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe koja je ponosna na svoju kulturu, svoj identitet i svoje vrijednosti. A ono što je najvažnije: naše vrijednosti i naše svete dane čuvat ćemo i nećemo uzmaknuti bez obzira kako žestoko napadali oni koji ne poznaju ili oni koji preziru našu tradiciju, naše blagdane i naš identitet. Na dobro vam došao Božić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
12:11 25.12.2025.

Sad će ih tomašević pozvati u Zagreb jer mu super idu uz elemental i kekina.

