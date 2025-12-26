Naši Portali
TAJNI BUNT

Ovo je čovjek koji je Putinu rekao ne. Bio je spreman i na strijeljanje: Otkriveni trenuci dramatičnog sukoba

Dmitry Kozak
Yevgeny Odinokov/NEWSCOM
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
26.12.2025.
u 06:26

Prema trojici izvora, Putin je 25. veljače 2022. putem sigurnog telefonskog sustava naredio Kozaku, tada zamjeniku šefa predsjedničkog kabineta, da prenese Kijevu ultimatum za predaju

Dmitri N. Kozak je godinama radio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije nego što je dao ostavku. Njegovi suradnici opisali su dramatičan sukob između Kozaka i ruskog predsjednika tijekom ranih dana ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Kozak, poznat po svojoj lojalnosti i ključnoj ulozi u Putinovoj administraciji, izrazio je rijetku neposlušnost odbijajući Putinov nalog da zahtijeva predaju Ukrajine, ističući neslaganje s ciljevima invazije. Ovaj incident, koji je Putin navodno javno izložio stavljanjem razgovora na zvučnik, otkriva pukotine u Putinovoj kontroli nad elitom. Kozakova transformacija u glas antiratnog raspoloženja unutar ruske elite, njegova ostavka u rujnu 2025. nakon izvješća New York Timesa o njegovoj kritici rata, te njegovo inzistiranje na diplomatskim rješenjima prije invazije pokazuju njegovu unutarnju borbu s Putinovom politikom. Unatoč tome, Kozak nikada nije javno kritizirao Putina, a njegova putovanja u inozemstvo i relativna sigurnost u Moskvi sugeriraju da je zadržao određenu zaštitu zbog dugogodišnje osobne veze s predsjednikom.

Kako je izvijestio The New York Times, drugog dana ruske invazije na Ukrajinu 2022., Dmitrij Kozak odbio je izvršiti njegov nalog za zahtjevom predaje Ukrajine, otkrivaju izvori bliski bivšem visokom dužnosniku Kremlja. Ovaj incident, rijedak primjer neposlušnosti u Putinovom najužem krugu, bacio je svjetlo na unutarnje napetosti unutar ruske elite u ključnom trenutku sukoba.

Prema trojici izvora, Putin je 25. veljače 2022. putem sigurnog telefonskog sustava naredio Kozaku, tada zamjeniku šefa predsjedničkog kabineta, da prenese Kijevu ultimatum za predaju. Kozak, koji je pregovarao o mogućem prekidu vatre s ukrajinskim dužnosnicima, odbio je nalog, izjavivši da ne razumije krajnje ciljeve invazije. U žestokom razgovoru, koji je Putin navodno stavio na zvučnik pred visokim dužnosnicima, Kozak je čak rekao da je spreman biti uhićen ili strijeljan zbog svog stava.

Kozak, koji je s Putinom surađivao od 1990-ih, bio je poznat po svojoj lojalnosti, vodeći ključne projekte poput integracije Krima i pregovora s Ukrajinom prije invazije. Njegov memorandum upozorenja o posljedicama rata, uključujući pridruživanje Švedske i Finske NATO-u, pokazao se točnim. Unatoč neslaganju, Kozak nije javno kritizirao Putina, a njegova sigurnost u Moskvi i putovanja u inozemstvo sugeriraju da je zadržao određenu zaštitu. Šest izvora bliskih Kozaku opisuje ga kao glas tihog nezadovoljstva unutar ruske elite, posebice nakon Putinova odbijanja mirovnih prijedloga, uključujući one koje je ponudio američki predsjednik Donald Trump. "Kozak je pokazatelj raspoloženja", rekao je moskovski novinar Aleksej Venediktov.

Iako je težio diplomatskim rješenjima, njegov dugogodišnji konformizam pod Putinovim režimom razočarao je neke njegove nekadašnje kolege. Kozak i dalje živi u Moskvi. 

Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Avatar BravarBroz
BravarBroz
07:49 26.12.2025.

Lik je radio za neprijatelje i što je čudno? Država se bori za svoj opstanak.

Avatar matalan
matalan
07:20 26.12.2025.

KomsoMoljci nikad nisu niti neće biti dio civilizacije..Lenin-Stalin-Tito-Putler sve je to isti kliše zločinaca

KI
Kontra indoktriniran
06:45 26.12.2025.

Rusija je demokracija, ma što Vi mislili o tome. Kritički um već je prevladao u glavama ljudi, stoga meritum...Gledajući povijest, ovo je već treći veliki Krimski rat sa rusima ili 6-7 manji. Rusi nemaju svoje ljude na jugozapadu (potemkinova sela), oni to osvajaju čisto imperijalno da se suparnici ne razvijaju jer su uz toplo more i poljoprivredu tu i resursi. Englezi i Amerikanci neće dopustiti da netko drugi drži pomorski promet. Njihove su sve velike tvrtke i osiguranja. Ukrajinci Rusima trenutno nude demitarizirani kondominij za resurse, nešto slično kao Svabald. Dio je Norveške, demilitariziran je i svatko može koristiti resurse prema pravilima. To bi Rusima i odgovaralo, ali Rusima ne trebaju resursi isključivo ratuju da iste ne dobije EUropa, ponovo, zato im kondominij ne odgovara. Problem će biti Rusija za nekoliko godina.

