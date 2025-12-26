Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ISRAEL KATZ

Izraelski ministar obrane: 'Nikada se nećemo u potpunosti povući iz Gaze. Vozim unatrag samo u automobilu'

FILE PHOTO: Israeli Foreign Minister Israel Katz meets with French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noel Barrot in Jerusalem
RONEN ZVULUN/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
26.12.2025.
u 02:00

Katz, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, time je ponovno proturječio elementima Trumpovog mirovnog plana

Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, rekao je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz. "Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojat će znatno sigurnosno područje", rekao je Katz tijekom konferencije koju su organizirale novine Makor Rishon koje podržavaju doseljenike.

Dodao je da bi to ostalo tako čak i u slučaju prijelaza na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa i razoružanja Hamasa. Sigurnosna zona bi se protezala unutar Gaze, a u sjevernom dijelu obalnog pojasa mogle bi se stvoriti izraelske doseljeničke jezgre koje bi štitile sigurnosnu zonu.

Katz, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, time je ponovno proturječio elementima Trumpovog mirovnog plana, koji predviđa postupno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako se nakon kritika sličnih izjava izrečenih u utorak činilo da ih Katz povlači, u četvrtak je na konferenciji rekao: "Vozim unatrag samo u automobilu."

Izgleda kao bajka: Zimska idila na Sljemenu
Ključne riječi
Gaza Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!