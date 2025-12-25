Gledajte '240 sekundi' 24sata: Snježni pokrivač u većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske, promet otežan

LJUBAV BEZ RAZLIKE

Riječki nadbiskup Uzinić: Ljubav je moguća samo među jednakima

Riječki nadbiskup u propovijedi je kazao i kako živimo u vremenima, u kojima se na globalnoj razini svjetske sile natječu koja je veća i moć pokazuju na slabijima, da se na razini drugih država, uključujući i našu, sve više veličina i snaga pokušavaju dokazati trkom u naoružanju, spomenuvši raspravu o tome tko ima bolje avione Rafale.