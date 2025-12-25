Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MULTIMEDIJALNI KONCERTNI PROGRAM

Spoj glazbe, tehnologije, vizualnih efekata i – 3D avatar Johanna Straussa II.

Zagreb: Strauss Christmas Gala u Areni Zagreb
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
Autor
Stela Lechpammer
25.12.2025.
u 20:03

Strauss Christmas Gala multimedijalni je koncertni program posvećen 200. obljetnici rođenja Johanna Straussa mlađeg, a izvodi ga orkestar Strauss Capelle Vienna

Kako izgleda kada se spoje božićni duh, tradicija i moderna tehnologija, ovih blagdana pokazao je Strauss Christmas Gala, multimedijalni koncertni program posvećen 200. obljetnici rođenja Johanna Straussa mlađeg, koji je oduševio publiku u zagrebačkoj Areni. Riječ je o glazbenom događaju koji ima za cilj klasičnu glazbu predstaviti u drukčijem, suvremenijem formatu, a tim je povodom u Zagreb prvi put stigao Strauss Capelle Vienna, orkestar koji se programski i izvedbeno veže uz tradiciju bečke glazbe 19. stoljeća. Ipak, nije riječ samo o koncertu već i o spoju orkestralne izvedbe, plesa te vizualnih, svjetlosnih i digitalnih elemenata.

Umjetnički koncept i oblikovanje programa potpisuje Francisco Supin, umjetnički direktor Strauss Capelle Vienna, koji se već godinama bavi reinterpretacijom Straussove ostavštine u suvremenom kontekstu. Supin je karijeru počeo kao član i solist orkestra, potom je preuzeo menadžerske uloge, a danas oblikuje programski i estetski identitet niza Straussovih projekata diljem Europe.
– Dugo sam osjećao da klasična glazba živi zarobljena u prošlim vremenima. Moćna je, ali često predstavlja svijet koji je publici dalek, gotovo nepoznat. Klasični koncertni format stoljećima se gotovo nije mijenjao, i u jednom je trenutku to postalo ograničenje. Publika danas živi u svijetu vizualne komunikacije, ritma, dramaturgije, a mi im često nudimo formu koja je koncipirana za neko drugo stoljeće. Zato sam želio stvoriti koncert koji se odvija poput filma, s emocionalnim lukom koji publika može pratiti čak i ako nikada prije nije slušala klasičnu glazbu. Umjesto tradicionalnog pristupa, počeli smo stvarati večer u kojoj tehnologija, vizualni efekti i 3D avatar Johanna Straussa II. stvaraju atmosferu u kojoj publika doslovno oživi Straussov san. U tome sam vidio smisao. Želio sam spojiti autentični bečki zvuk s elementima koji su bliski današnjem oku i uhu – rekao je Francisco Supin.

Koncertu su se u Zagrebu pridružili i plesači Vienna State Balleta, kao i solisti Veronika Seghers, Megan Kahts, Vincent Schirrmacher te Rainer Roos. Hrvatski su predstavnici na sceni bili sopranistica Sandra Bagarić te zbor HRT-a. – Naš cilj bio je stvoriti božićno iskustvo koje izgleda kao putovanje bez gubitka autentičnosti Straussove glazbe. Tijekom programa Strauss, gotovo ponovno oživljen, staje pred svoj orkestar i uvodi nas u svoj san koji se pred publikom razvija u pet činova. Svaki čin nosi drukčiju emociju i atmosferu, a svjetlo, priča i narativ daju večeri kazališni karakter koji produbljuje doživljaj glazbe – naglasio je umjetnički direktor koncerta.
Ključne riječi
johann strauss Strauss Christmas Gala koncert multimedija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!