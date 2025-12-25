Spoj glazbe, tehnologije, vizualnih efekata i – 3D avatar Johanna Straussa II.

Kako izgleda kada se spoje božićni duh, tradicija i moderna tehnologija, ovih blagdana pokazao je Strauss Christmas Gala, multimedijalni koncertni program posvećen 200. obljetnici rođenja Johanna Straussa mlađeg, koji je oduševio publiku u zagrebačkoj Areni. Riječ je o glazbenom događaju koji ima za cilj klasičnu glazbu predstaviti u drukčijem, suvremenijem formatu, a tim je povodom u Zagreb prvi put stigao Strauss Capelle Vienna, orkestar koji se programski i izvedbeno veže uz tradiciju bečke glazbe 19. stoljeća. Ipak, nije riječ samo o koncertu već i o spoju orkestralne izvedbe, plesa te vizualnih, svjetlosnih i digitalnih elemenata.

Umjetnički koncept i oblikovanje programa potpisuje Francisco Supin, umjetnički direktor Strauss Capelle Vienna, koji se već godinama bavi reinterpretacijom Straussove ostavštine u suvremenom kontekstu. Supin je karijeru počeo kao član i solist orkestra, potom je preuzeo menadžerske uloge, a danas oblikuje programski i estetski identitet niza Straussovih projekata diljem Europe.

– Dugo sam osjećao da klasična glazba živi zarobljena u prošlim vremenima. Moćna je, ali često predstavlja svijet koji je publici dalek, gotovo nepoznat. Klasični koncertni format stoljećima se gotovo nije mijenjao, i u jednom je trenutku to postalo ograničenje. Publika danas živi u svijetu vizualne komunikacije, ritma, dramaturgije, a mi im često nudimo formu koja je koncipirana za neko drugo stoljeće. Zato sam želio stvoriti koncert koji se odvija poput filma, s emocionalnim lukom koji publika može pratiti čak i ako nikada prije nije slušala klasičnu glazbu. Umjesto tradicionalnog pristupa, počeli smo stvarati večer u kojoj tehnologija, vizualni efekti i 3D avatar Johanna Straussa II. stvaraju atmosferu u kojoj publika doslovno oživi Straussov san. U tome sam vidio smisao. Želio sam spojiti autentični bečki zvuk s elementima koji su bliski današnjem oku i uhu – rekao je Francisco Supin.

Koncertu su se u Zagrebu pridružili i plesači Vienna State Balleta, kao i solisti Veronika Seghers, Megan Kahts, Vincent Schirrmacher te Rainer Roos. Hrvatski su predstavnici na sceni bili sopranistica Sandra Bagarić te zbor HRT-a. – Naš cilj bio je stvoriti božićno iskustvo koje izgleda kao putovanje bez gubitka autentičnosti Straussove glazbe. Tijekom programa Strauss, gotovo ponovno oživljen, staje pred svoj orkestar i uvodi nas u svoj san koji se pred publikom razvija u pet činova. Svaki čin nosi drukčiju emociju i atmosferu, a svjetlo, priča i narativ daju večeri kazališni karakter koji produbljuje doživljaj glazbe – naglasio je umjetnički direktor koncerta.