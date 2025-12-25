Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
BOŽIĆ U MINUSU

Njemačka pred oštrom zimom: Temperature padaju do -20 stupnjeva

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
25.12.2025.
u 12:47

Njemačka meteorološka služba (DWD) navodi kako će se ovako hladni uvjeti zadržati tijekom cijelog božićnog razdoblja

U većem dijelu Njemačke ove se godine ne očekuje bijeli Božić, no na jugu zemlje ipak postoji mogućnost slabog snijega. Tijekom blagdana u mnogim krajevima prevladavat će mraz, javlja Njemačka tiskovna agencija (dpa). Prema prognozama, samo će pojedina područja dočekati Božić s tankim snježnim pokrivačem, dok će diljem zemlje prevladavati niske temperature i snažni vjetrovi. Oni bi se trebali postupno smirivati tek idućeg dana. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će vremenski uvjeti tijekom blagdana biti posebno neugodni. U nekim regijama dnevne temperature mogle bi se spustiti do minus 10 stupnjeva, dok bi noću i u ranim jutarnjim satima mogle doseći i minus 20 stupnjeva, piše Fenix. "Stoga je najbolje dobro se zamotati prije izlaska van", poručuje meteorolog DWD-a Sebastian Schappert.

Očekivanja o bijelom Božiću većinom će ostati neispunjena. Tek se na jugu Njemačke, osobito na Badnjak, prognozira povremeni snijeg, koji bi "tu i tamo" mogao zahvatiti područja sve do Schwarzwalda i Švapskih Alpa. U ostatku zemlje prevladavat će oblačno i maglovito vrijeme, uz niske temperature, mraz i vjetar. Njemačka meteorološka služba (DWD) navodi kako će se ovako hladni uvjeti zadržati tijekom cijelog božićnog razdoblja. Uz to, diljem zemlje očekuje se jak vjetar, osobito u zapadnim i središnjim krajevima koji se protežu prema jugu, dok bi u planinskim područjima mogao doseći i olujnu jačinu. Tijekom blagdana vjetar bi trebao postupno slabjeti, a sa sjevera će se sve češće pojavljivati sunčana razdoblja, koja će se kasnije proširiti i na središnje te južne dijelove Njemačke.

Poslije Božića vrijeme će ponovno postati tmurnije. Drugog dana Božića sjeveroistok će zahvatiti gušći oblaci, koji će se nakon blagdana širiti prema jugu. Temperature će tada blago porasti i većinom će se danju zadržavati iznad nule, dok se jaki noćni mrazevi tijekom vikenda više ne očekuju. Vrijeme će uglavnom ostati suho, no prema prognozi Njemačke meteorološke službe (DWD), u nedjelju i ponedjeljak navečer moguća je pojava guste magle, uz slabu rosulju ili čak povremeni slab snijeg. Na zaleđenom tlu takve oborine mogle bi uzrokovati stvaranje poledice.

Izgleda kao bajka: Zimska idila na Sljemenu
Ključne riječi
blagdani snijeg zima Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!