Njemačka pred oštrom zimom: Temperature padaju do -20 stupnjeva

U većem dijelu Njemačke ove se godine ne očekuje bijeli Božić, no na jugu zemlje ipak postoji mogućnost slabog snijega. Tijekom blagdana u mnogim krajevima prevladavat će mraz, javlja Njemačka tiskovna agencija (dpa). Prema prognozama, samo će pojedina područja dočekati Božić s tankim snježnim pokrivačem, dok će diljem zemlje prevladavati niske temperature i snažni vjetrovi. Oni bi se trebali postupno smirivati tek idućeg dana. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će vremenski uvjeti tijekom blagdana biti posebno neugodni. U nekim regijama dnevne temperature mogle bi se spustiti do minus 10 stupnjeva, dok bi noću i u ranim jutarnjim satima mogle doseći i minus 20 stupnjeva, piše Fenix. "Stoga je najbolje dobro se zamotati prije izlaska van", poručuje meteorolog DWD-a Sebastian Schappert.

Očekivanja o bijelom Božiću većinom će ostati neispunjena. Tek se na jugu Njemačke, osobito na Badnjak, prognozira povremeni snijeg, koji bi "tu i tamo" mogao zahvatiti područja sve do Schwarzwalda i Švapskih Alpa. U ostatku zemlje prevladavat će oblačno i maglovito vrijeme, uz niske temperature, mraz i vjetar. Njemačka meteorološka služba (DWD) navodi kako će se ovako hladni uvjeti zadržati tijekom cijelog božićnog razdoblja. Uz to, diljem zemlje očekuje se jak vjetar, osobito u zapadnim i središnjim krajevima koji se protežu prema jugu, dok bi u planinskim područjima mogao doseći i olujnu jačinu. Tijekom blagdana vjetar bi trebao postupno slabjeti, a sa sjevera će se sve češće pojavljivati sunčana razdoblja, koja će se kasnije proširiti i na središnje te južne dijelove Njemačke.

Poslije Božića vrijeme će ponovno postati tmurnije. Drugog dana Božića sjeveroistok će zahvatiti gušći oblaci, koji će se nakon blagdana širiti prema jugu. Temperature će tada blago porasti i većinom će se danju zadržavati iznad nule, dok se jaki noćni mrazevi tijekom vikenda više ne očekuju. Vrijeme će uglavnom ostati suho, no prema prognozi Njemačke meteorološke službe (DWD), u nedjelju i ponedjeljak navečer moguća je pojava guste magle, uz slabu rosulju ili čak povremeni slab snijeg. Na zaleđenom tlu takve oborine mogle bi uzrokovati stvaranje poledice.