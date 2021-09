VIDEO Schumijeva supruga u nevjerici: Zašto se ovo baš nama događa? Zašto ovako?!

Dokumentarac jednostavno nazvan “Schumacher” sutra se ekskluzivno prikazuje na Netflixu, a sadržavat će razgovore s osobama koje se ne može često vidjeti u javnosti i do sada neviđene arhivske snimke. U filmu će se pojaviti i govoriti cijela obitelj, otac Rolf, brat Ralf, supruga Corinna, dvoje djece, Gina i Mick, koji je očevim stopama krenuo u svijet oktanskih utrka.

Film je režirala Vanessa Nöcker, koja ga potpisuje i producentski zajedno s Benjaminom Seikelom. Dvojac producentski potpisuje još jedan dokumentarac, onaj o velikom njemačkom sportašu Borisu Beckeru.

Je li se obitelj bojala da će previše privatnih detalja otkriti?

- Corinna Schumacher bila nam je velika podrška - tvrde stvaratelji filma.

Novinari francuskog portala Gala vidjeli su film prije premijere i otkrili što je o Schumiju rekla upravo supruga Corinna.

- Nikad nisam krivila Boga za to što se dogodilo. To je bila loša sreća...Moglo se dogoditi svakome. Ali...Dogodilo se nama i to je najgora stvar u svemu tome- rekla je i dodala:

- Užasno je što se stalno pitam: zašto se to događa Michaelu, zašto nama, zašto ovako? Ali ipak, događa se i drugim ljudima - rekla je.