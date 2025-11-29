Pobjeda Oscara Piastrija u sprintu u Katru

Australac Oscar Piastri (McLaren) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Katra, koja je dio Svjetskog prvenstva vozača Formule 1.

Piastri je startao s prve pozicije i vodio od početka do kraja utrke, ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes) i Landa Norrisa (McLaren), koji su startali s druge, odnosno treće pozicije, te su ih također držali tijekom cijele utrke. Branitelj naslova svjetskog prvaka, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), završio je na četvrtom mjestu, pomaknuvši se za dvije pozicije u odnosu na startnu.

Norris i dalje vodi u ukupnom redoslijedu vozača s 396 bodova, dok se Piastri ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka. Treći Verstappen zaostaje 25 bodova.

Do kraja sezone preostale su još dvije utrke: nedjeljna utrka za VN Katra i utrka za VN Abu Dabija, koja će se održati za osam dana.

REZULTATI:

Oscar Piastri (Aus/McLaren) – 26:51.033

George Russell (VB/Mercedes) – +4.951

Lando Norris (VB/McLaren) – +6.279

Max Verstappen (Niz/Red Bull) – +9.054

Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) – +19.327

Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) – +21.391

REDOSLIJED U SP:

Norris – 396

Piastri – 374

Verstappen – 371

Russell – 301

Leclerc – 226

Hamilton – 152