Formula 1

Pobjeda Oscara Piastrija u sprintu u Katru

Qatar Grand Prix
Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 16:58

Do kraja sezone preostale su još dvije utrke: nedjeljna utrka za VN Katra i utrka za VN Abu Dabija, koja će se održati za osam dana.

Australac Oscar Piastri (McLaren) pobjednik je sprint utrke za Veliku nagradu Katra, koja je dio Svjetskog prvenstva vozača Formule 1.

Piastri je startao s prve pozicije i vodio od početka do kraja utrke, ispred Britanaca Georgea Russella (Mercedes) i Landa Norrisa (McLaren), koji su startali s druge, odnosno treće pozicije, te su ih također držali tijekom cijele utrke. Branitelj naslova svjetskog prvaka, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), završio je na četvrtom mjestu, pomaknuvši se za dvije pozicije u odnosu na startnu.

Norris i dalje vodi u ukupnom redoslijedu vozača s 396 bodova, dok se Piastri ovom pobjedom primaknuo na 22 boda zaostatka. Treći Verstappen zaostaje 25 bodova.

Do kraja sezone preostale su još dvije utrke: nedjeljna utrka za VN Katra i utrka za VN Abu Dabija, koja će se održati za osam dana.

REZULTATI:

Oscar Piastri (Aus/McLaren) – 26:51.033

George Russell (VB/Mercedes) – +4.951

Lando Norris (VB/McLaren) – +6.279

Max Verstappen (Niz/Red Bull) – +9.054

Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) – +19.327

Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) – +21.391

REDOSLIJED U SP:

Norris – 396

Piastri – 374

Verstappen – 371

Russell – 301

Leclerc – 226

Hamilton – 152

Ključne riječi
Formula 1 oscar piastri

