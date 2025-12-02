Kako je McLaren prokockao dominaciju i 'poštenim pristupom' doveo naslov u pitanje

Kao obožavatelji Formule 1, većini nam je draga i uzbudljiva činjenica da ćemo u zadnjoj utrci sezone u Abu Dhabiju imati čak tri vozača koja mogu osvojiti naslov prvaka. Međutim, ako se situacija sagleda iz perspektive ovosezonskog konstruktorsko prvaka McLarena, ovakva situacija je gotovo pa ravna katastrofi i uopće se nije trebala dogoditi.

Graniči s nemogućim

Kad uzmemo u obzir činjenicu koliko je McLaren dominantan u poretku konstruktora (prvoplasirani su s 800 bodova, a drugoplasirani Mercedes ima 459), zaista graniči s nemogućim činjenica da uoči zadnje utrke imaju tek 12 bodova prednosti u poretku vozača. Podsjetimo, u ovom trenutku Lando Norris iz McLarena je vodeći s 408 bodova, drugoplasirani Max Verstappen iz Red Bulla ima 12 bodova manje, dok trećeplasirani Oscar Piastri, također iz McLarena, za Norrisom zaostaje 16 bodova. Još k tome svemu dodatnu bol za McLaren u ovoj situaciji nosi činjenica da su na ljeto u poretku vozača imali prednost nad Verstappenom veću od stotinu bodova! Točnije, prednost Piastrija nad Verstappenom je u jednom trenutku iznosila 104 boda.

Gledatelji Formule 1, novinari i analitičari ne koriste bez razloga rečenicom "jedan od najlošijih momčadskih pristupa u utrci za naslov prvaka" kad opisuju McLaren u 2025. godini. Njihov bolid je po svakoj mogućoj metrici svjetlosnim godinama ispred idućeg najbržeg na gridu. A kad god momčad nije činila nepotrebne pogreške, Norris i Piastri su taj status i opravdavali. Sjetimo se samo ljetnog niza od četiri utrke u kojima su zauzimali prva dva mjesta. Uz svu tu dominaciju McLaren se doveo u situaciju da mora strepjeti uoči posljednje utrke, i nekoliko je razloga za to.

Prvi i najočitiji razlog je "papaya rules" princip kojeg tim iz Wokinga upražnjava. Ukratko, McLaren se drži filozofije da mora biti maksimalno pošten u vidu toga da svojim vozačima daje jednak tretman. Međutim, uz svu tu želju za poštenjem su se u brojnim situacijama jednostavno izgubili. Zaboravili su da, ukoliko žele maksimizirati svoj potencijal u borbi za individualnu titulu, nekad jednostavno moraju u određenim situacijama prioritizirati jednog vozača. Na gridu vlada osjećaj da u McLarenu jako pate od mišljenja javnosti i da ne žele biti prezentirani kao zli i nemilosrdni, a na kraju bi ih takav način razmišljanja mogao dovesti do najnevjerojatnijeg gubljenja naslova u povijesti Formule 1. Nije to prvi put da se McLarenu događa ovakva situacija. Bio je to slučaj i 2007. godine kad se nisu mogli odlučiti između Lewisa Hamiltona i Fernanda Alonsa, da bi na kraju naslov oteo Kimi Raikkonen iz tada znatno inferiornijeg Ferrarija.

Osim ovog modus operandija, bila je tu i hrpa grešaka unutar momčadi. Posljednje dvije utrke su najbolji pokazatelji toga. Prvo su zbog predebelog djelića na podnici bolida i Norris i Piastri opravdano diskvalificirani s utrke u Las Vegasu, izgubivši tako drugo i četvrto mjesto. A u posljednjoj utrci u Katru su zbog neobjašnjive odluke da ne ulaze u boks promijeniti gume nakon izlaska sigurnosnog automobila (dok su svi ostali bolidi ušli u boks) izgubili dosta bodova. Piastri je umjesto prvog mjesta završio drugi, a Norris je umjesto drugog mjesta završio četvrti. Već time je izgubljen velik broj bodova, a kad pridodamo spora mijenjanja guma u utrkama u Monzi ili Bakuu, te još nekolicinu strateških pogrešaka, dolazimo do procjene da je McLaren lošim momčadskim odlukama i greškama u boksu oduzeo Norrisu i Piastriju više od 90 bodova. Možda bi se njih dvojica (posebice zbog 'papajinog' pravila), i dalje borili za naslov prvaka, ali Verstappen sigurno ne bi bio u priči.

Kalkulacije su brojne

Bez obzira na sve ove greške McLarena koje su otvorile šansu Maxu, ne smije se zanemariti činjenica da je branitelj naslova svjetskog prvaka sve te prilike iskoristio fantastično. Uzevši u obzir koliko je Red Bull uistinu spor ove godine, zaista je nečuveno da Verstappen ima isti broj pobjeda (sedam) ove sezone kao i Norris i Piastri. Ako gledamo izvedbeni indeks bolida, Verstappen je u praktički svakoj ovosezonskoj utrci izvukao debelo više od maksimuma Red Bullove mašinerije. Ako kojim slučajem iznenadi i u Abu Dhabiju te osvoji naslov, bio bi to definitivno najslabiji bolid koji je uspio osvojiti naslov svjetskog prvaka, naravno, relativno s ostalim bolidima u ovoj sezoni.

Kalkulacije uoči utrke u Abu Dhabiju su zaista brojne. Lando Norris bi trećim mjestom osigurao svoj prvi naslov svjetskog prvaka. Verstappenu u slučaju pobjede u utrci treba da Norris bude ispod trećeg mjesta, u slučaju Maxovog drugog mjesta, Nizozemcu treba da je Lando lošiji od šestog mjesta, a u slučaju trećeg mjesta da je Lando lošiji od osmog mjesta. U slučaju da bude četvrti, Verstappen nikako ne može biti prvak. Piastrij može drugim mjestom doći do naslova, ali samo ako su Verstappen i Norris bez boda, dok do naslova može doći pobjedom ako Norris bude lošiji od petog mjesta. Nama samo preostaje ugrabiti kokice i uživati u pravoj drami koja nas ovog vikenda čeka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.