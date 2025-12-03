Naši Portali
FORMULA 1

Ovog vikenda čeka nas najuzbudljiviji rasplet sezone u posljednjih 15 godina

Hungarian Grand Prix
MARTON MONUS/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.12.2025.
u 23:20

Bila je ovo nevjerojatna sezona. Imamo nevjerojatan automobil. Ponosan sam na sve u timu. Hvala svim našim navijačima

Uoči posljednje utrke Svjetskog prvenstva formule 1, Velika Nagrade Abu Dhabija koja se vozi u nedjelju na stazi Yas Marina, čak tri pilota imaju izglede za osvajanje naslova prvaka - Britanac Lando Norris (McLaren), Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) i Australac Oscar Piastri (McLaren).

Norris je u najboljoj poziciji, vodi sa 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu donosi plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika.

Bakljada na sprovodu Sanjina Španovića

Aktualni svjetski prvak Verstappen je drugi sa 396 bodova, dok Piastri na trećoj poziciji ima 392 boda. Zanimljivo, sva trojica su ove sezone po sedam puta.

Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12....

"Bila je ovo nevjerojatna sezona. Imamo nevjerojatan automobil. Ponosan sam na sve u timu. Hvala svim našim navijačima. Imamo još jednu utrku i dat ćemo sve od sebe," poručio je 26-godišnji Norris.

Verstappen, koji se može pridružiti legendarnom Nijemcu Michaelu Schumacheru kao jedini vozač koji je osvojio pet uzastopnih naslova, krajem kolovoza je zaostajao čak 104 boda za Piastrijem.

"Ostajemo u borbi do kraja," poručio je Nizozemac nakon pobjede u Katru prošli vikend.

Nizozemcu pobjeda neće biti dovoljna, u tom slučaju Norris mora biti četvrti ili slabije plasiran. U sličnoj poziciji je i Piastri kojem u slučaju trijumfa momčadski kolega Norris mora završiti šesti ili niže.

Iz McLarena su poručili kako će razgovarati sa svojim vozačima uoči odlučujućeg vikenda.

"Želimo biti pošteni prema našim vozačima, želimo se utrkivati ​​s integritetom i želimo se utrkivati ​​na način koji neće iznenaditi naše vozače. Dakle, prije Abu Dhabija, razgovarat ćemo s Landom i Oscarom. Potvrdit ćemo naš pristup utrkama, ali ono što svakako mogu reći jest da ako je bilo koji od vozača u stanju nastaviti borbu za osvajanje naslova, onda ćemo to poštovati. Neće biti odluke koja isključuje drugog vozača ako je stanju pobijediti", rekao je sef McLarenove momčadi Andrea Stella.

Posljednji put tri pilota su u zadnoj utrci sezone lovila naslov 2010. godine, a na koncu se radovao Nijemac Sebastian Vettel u Red Bullu premda je u zadnju utrku ušao s trećeg mjesta i 15 bodova iza vodećeg Španjolca Fernanda Alonsa u Ferrariju, dok je između njih bio Australac Mark Webber s osam bodova manje od Alonsa.

Na kraju je Vettel pobijedio u Abu Dhabiju osvojivši naslov prvaka sa 256 bodova. Alonso je bio tek sedmi i završio je sezonu kao drugi sa 252 boda, dok je Webber utrku završio kao osmi, a ukupno treći sa 242 boda.

Ključne riječi
oscar piastri Max Verstappen Lando Norris Formula 1

