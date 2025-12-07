Naši Portali
Najnovije vijesti
Norris je 35. prvak u Formuli 1, na vrhu su Schumacher i Hamilton

Abu Dhabi Grand Prix
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 18:16

Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewi Hamilton sa po sedaam titula.

Britanac Lando Norris upisao se u povijesti kao 35. vozač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u formule 1.. Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewi Hamilton sa po sedaam titula.

Argentinac Juan Manuel Fangio je slavio pet puta, a Francuz Alain Prost, Nijemac Sebastian Vettel i Nizozemac Max Verstappen po četiri puta.

Najviše titula, 21. su osvojili britanski vozači, dok je u Njemačku otišlo 12 naslova.

PRVACI:
7 - Michael Schumacher (Njem), Lewis Hamilton (VB)
5 - Juan Manuel Fangio (Arg)
4 - Alain Prost (Fra), Sebastian Vettel (Njem), Max Verstappen (Niz)
3 - Jack Brabham (Aus), Jackie Stewart (VB), Niki Lauda (Aut), Nelson Piquet Bra), Ayrton Senna (Bra)...

PRVACI PO NACIONALNOSTI
21 - Velika Britanija
12 - Njemačka
 8 - Brazil
 5 - Argentina
 4 - Finska, Nizozemska, Australija, Austrija, Francuska...
Ključne riječi
Formula 1 Lando Norris

