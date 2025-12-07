Norris je 35. prvak u Formuli 1, na vrhu su Schumacher i Hamilton

Britanac Lando Norris upisao se u povijesti kao 35. vozač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u formule 1.. Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewi Hamilton sa po sedaam titula.

Argentinac Juan Manuel Fangio je slavio pet puta, a Francuz Alain Prost, Nijemac Sebastian Vettel i Nizozemac Max Verstappen po četiri puta.

Najviše titula, 21. su osvojili britanski vozači, dok je u Njemačku otišlo 12 naslova.

PRVACI:

7 - Michael Schumacher (Njem), Lewis Hamilton (VB)

5 - Juan Manuel Fangio (Arg)

4 - Alain Prost (Fra), Sebastian Vettel (Njem), Max Verstappen (Niz)

3 - Jack Brabham (Aus), Jackie Stewart (VB), Niki Lauda (Aut), Nelson Piquet Bra), Ayrton Senna (Bra)...

PRVACI PO NACIONALNOSTI

21 - Velika Britanija

12 - Njemačka

8 - Brazil

5 - Argentina

4 - Finska, Nizozemska, Australija, Austrija, Francuska...