Norris je 35. prvak u Formuli 1, na vrhu su Schumacher i Hamilton

Britanac Lando Norris upisao se u povijesti kao 35. vozač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u formule 1.. Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewi Hamilton sa po sedaam titula.
Argentinac Juan Manuel Fangio je slavio pet puta, a Francuz Alain Prost, Nijemac Sebastian Vettel i Nizozemac Max Verstappen po četiri puta.
Najviše titula, 21. su osvojili britanski vozači, dok je u Njemačku otišlo 12 naslova.
PRVACI:
7 - Michael Schumacher (Njem), Lewis Hamilton (VB)
5 - Juan Manuel Fangio (Arg)
4 - Alain Prost (Fra), Sebastian Vettel (Njem), Max Verstappen (Niz)
3 - Jack Brabham (Aus), Jackie Stewart (VB), Niki Lauda (Aut), Nelson Piquet Bra), Ayrton Senna (Bra)...
PRVACI PO NACIONALNOSTI
21 - Velika Britanija
12 - Njemačka
8 - Brazil
5 - Argentina
4 - Finska, Nizozemska, Australija, Austrija, Francuska...