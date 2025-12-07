Naši Portali
IDUĆI PROTIVNIK

Celje raspucano prije dolaska u Rijeku

Shamrock Rovers v Celje - UEFA Conference League - League Stage - Tallaght Stadium
Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION
07.12.2025.
Sljedeći suparnici Rijeke u Konferencijskoj ligi, nogometaši Celja u 18. kolu slovenskog prvenstva na svom su terenu svladali Primorje sa 4-1.

Golove za Celje postigli su Kotnik (12), Vodeb (26), Požeg Vancaš (56) i Poplatnik (78), dok je Kadrić (30) bio jedini uspješan za Primorje.

Celje, koje je izgubilo samo jednu utakmicu ove jeseni u prvenstvu, uvjerljivo je vodeće na ljestvici sa 43 boda, 12 manje imaju prvi pratitelji Maribor i Koper. Primorje je predzadnje, deveto sa 15 bodova.

Rijeka i Celje će igrati u četvrtak na Rujevici u 5. kolu Konferencijske lige. Uoči tog susreta Celje je treće s devet bodova, a Rijeka 24. s pet.
