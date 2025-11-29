Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VN KATARA

Piastri nastavio odličan vikend, startat će prvi

Oscar Piastria potpisao novi ugovor s McLarenom
Tim Goode/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
29.11.2025.
u 21:39

Piastri je u kvalifikacijama ostvario 108 tisućinki bolje vrijeme od Norrisa te tako nastavio odličan vikend u Lusailu. U petak je bio najbrži u kvalifikacijama za sprint utrku, da bi ranije u subotu i slavio u sprintu.

Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s prve pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katra, pretposljednju utrku Svjetskog prvenstva vozača formule 1, a društvo u prvom redu pravit će mu momčadski kolega i vodeći u ukupnom redoslijedu Britanac Lando Norris (McLaren).

Piastri je u kvalifikacijama ostvario 108 tisućinki bolje vrijeme od Norrisa te tako nastavio odličan vikend u Lusailu. U petak je bio najbrži u kvalifikacijama za sprint utrku, da bi ranije u subotu i slavio u sprintu.

Uoči zadnje dvije utrke SP-a Norris je vodeći sa 396 bodova, 22 manje ima drugi Piastri, a 25 manje branitelj naslova Nizozemac Max Vertappen (Red Bull), koji će krenuti s treće pozicije u nedjelju.

STARTNI RED: 1. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 2. Lando Norris (VB/McLaren) 3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 4. George Russell (VB/Mercedes) 5. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 6. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 7. Carlos Sainz (Špa/Williams) 8. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 9. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 10. Charles Leclerc (Mon/Ferrari).
Ključne riječi
F1 oscar piastri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja