Piastri nastavio odličan vikend, startat će prvi

Australac Oscar Piastri (McLaren) startat će s prve pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Katra, pretposljednju utrku Svjetskog prvenstva vozača formule 1, a društvo u prvom redu pravit će mu momčadski kolega i vodeći u ukupnom redoslijedu Britanac Lando Norris (McLaren).

Piastri je u kvalifikacijama ostvario 108 tisućinki bolje vrijeme od Norrisa te tako nastavio odličan vikend u Lusailu. U petak je bio najbrži u kvalifikacijama za sprint utrku, da bi ranije u subotu i slavio u sprintu.

Uoči zadnje dvije utrke SP-a Norris je vodeći sa 396 bodova, 22 manje ima drugi Piastri, a 25 manje branitelj naslova Nizozemac Max Vertappen (Red Bull), koji će krenuti s treće pozicije u nedjelju.

STARTNI RED: 1. Oscar Piastri (Aus/McLaren) 2. Lando Norris (VB/McLaren) 3. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 4. George Russell (VB/Mercedes) 5. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 6. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls) 7. Carlos Sainz (Špa/Williams) 8. Fernando Alonso (Špa/Aston Martin) 9. Pierre Gasly (Fra/Alpine) 10. Charles Leclerc (Mon/Ferrari).