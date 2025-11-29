Imao je prometnu nesreću u Zagrebu, bježao policiji, a sad je deveti put zaredom svjetski prvak

Francuz Sébastien Ogier (Toyota) osigurao je u subotu, u Saudijskoj Arabiji naslov svjetskog prvaka u reliju. To mu je deveti naslov, čime je izjednačio rekord svog sunarodnjaka i imenjaka Sébastiena Loeba. Iako ima 41 godinu, 17. prosinca već i 42., još uvijek ima odlične reflekse i sjajnu trkačku formu, pa je tako postao i najstariji prvak u povijesti.

Ogier je WRC reli u Saudijskoj Arabiji završio na trećem mjestu, dok je dotad vodeći Velšanin Elfyn Evans završio šesti. Bilo je to dovoljno da Ogier završi na vrhu.

- Bio je ovo napet i težak događaj. Naravno da sam se nadao da ću postati prvak, ali mislim da smo učinili što smo mogli u razumnoj mjeri. Puknuće gume u subotu ujutro nije pomoglo, ali to je dio igre – svi su imali svoje probleme, rekao je Evans koji je tako peti put završio na drugom mjestu ukupnog poretka.

Loeb je svojih devet naslova osvojio uzastopno između 2004. i 2012. godine s Citroënom, dok je Ogier šest puta zaredom osvajao naslov od 2013. do 2018. godine, a još dva puta 2020. i 2021. godine. Naslove je osvajao s tri različita konstruktora – Volkswagenom, Fordom i Toyotom.

Svjetski prvak u rallyju skrivio prometnu u Zagrebu: Pokosili stup pa odjurio policajcima

Ogier je početkom 2021. godine najavio povlačenje iz relija, no nastavio je s povremenim natjecanjima. Unatoč tome što nije sudjelovao na tri od 14 utrka, osvojio je svoj posljednji naslov, pobijedivši na šest od njih. Prethodni najstariji prvak bio je Finac Hannu Mikkola, koji je 1983. godine u dobi od 41 godinu i 183 dana osvojio naslov.

Saudijska Arabija debitirala je u kalendaru svjetskog prvenstva kao domaćin prve WRC utrke održane na Bliskom istoku od Jordana 2011. godine.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sébastiena Ogiera pamtimo i iz Hrvatske, ljubitelji ovog sporta imali su sreće da su ga mogli vidjeti i na našim stazama. Doduše, pamti ga se i po nečem drugom, a to je da je imao sudar u Novom Zagrebu. Francuz je tada imao i nesporazum s policijom, jer kako se žurio na utrku, pobjegao je od policije. Poslije se ispričao i sve se riješilo.

Poredak na reliju:

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Belgija/Hyundai) - 3:21:17,3

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Francuska/Hyundai) - +54,7

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Francuska/Toyota) - 1:03,3

Sami Pajari/Marko Salminen (Finska/Toyota) - 1:51,7

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Japan/Irska/Toyota) - 1:59,9

Elfyn Evans/Scott Martin (Velika Britanija/Toyota) - 3:43,9

Kalle Rovanperä/Johne Halttunen (Finska/Toyota) - 5:31,5

Gregoire Munster/Louis Louka (Luksemburg/Belgija/Ford) - 7:07,2

Ukupni poredak (14/14 utrka):

Sébastien Ogier (Francuska/Toyota) - 293 bodova

Elfyn Evans (Velika Britanija/Toyota) - 289 bodova

Kalle Rovanperä (Finska/Toyota) - 256 bodova

Ott Tänak (Estonija/Hyundai) - 216 bodova

Thierry Neuville (Belgija/Hyundai) - 194 bodova

Takamoto Katsuta (Japan/Toyota) - 122 bodova

Adrien Fourmaux (Francuska/Hyundai) - 115 bodova

Sami Pajari (Finska/Toyota) - 107 bodova