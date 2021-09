Obitelj prvi put iskreno o Schumacherovu stanju: 'Njegova supruga bila je vrlo emotivna'

Unatoč sjajnom filmu “Pele”, koji se bavi pričom o 12 zlatnih godina karijere vjerojatno najvećeg nogometaša u povijesti, najgledaniji sportski dokumentarac ove godine zasigurno će biti “Schumacher”. Već sada se oko dugo iščekivanog dokumentarca o velikom vozaču digla golema prašina. Ništa čudno jer dugo je stvarno zdravstveno stanje Michaela Schumachera dobro čuvana obiteljska tajna. Tragična nesreća na skijanju u francuskim Alpama 2013. godine šokirala je svijet, koji se pobojao da će nakon svih rekorda koje je postavio na trkaćoj stazi najuspješniji vozač Formule 1 u povijesti bitku izgubiti na onoj skijaškoj.

Neviđene snimke

Dokumentarac jednostavno nazvan “Schumacher” sutra se ekskluzivno prikazuje na Netflixu, a sadržavat će razgovore s osobama koje se ne može često vidjeti u javnosti i do sada neviđene arhivske snimke. U filmu će se pojaviti i govoriti cijela obitelj, otac Rolf, brat Ralf, supruga Corinna, dvoje djece, Gina i Mick, koji je očevim stopama krenuo u svijet oktanskih utrka. A onda su još tu Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari te Schumijeva menadžerica Sabine Kehm te mnogi drugi. Premijera filma o velikom “fajteru” s trkaćih staza gotovo u dlaku poklopit će se s njegovim debijem u Formuli 1 prije 30 godina. Obitelj Michaela Schumachera u cijelosti je poduprla ovaj dokumentarni film, pri čemu se, obećavaju autori, nije bježalo od toga da se prikaže Schumijevu drugu stranu, onu koja više zavređuje kritike od pohvala. Vidjet ćemo kompleksnog sportaša, pobjednika, ali i timskog igrača kojeg su obožavali milijuni. Ako je Ayrton Senna ikona, Michael Schumacher idol je uspjeha u kokpitu. Svi se dobro sjećaju vremena u kojima se Schumacher natjecao, malo smo znali o njegovu obiteljskom životu, daleko više o onom sportskom, no činjenica je da bez podrške kod kuće ne bi bilo toliko uspjeha na stazi. Pa je tako i njegova obitelj u središtu ove priče. Film je režirala Vanessa Nöcker, koja ga potpisuje i producentski zajedno s Benjaminom Seikelom. Dvojac producentski potpisuje još jedan dokumentarac, onaj o velikom njemačkom sportašu Borisu Beckeru. Važno je bilo dobiti povjerenje obitelji pa su pozvali i redatelja filma o Borisu Beckeru da pomogne. – Oko Michaela Schumachera izgrađena je tvrđava, što je apsolutno razumljivo. Bilo je ponuda i od drugih producenata, ali kada smo uključili Hanns-Bruna Kammertönsa, redatelja “Beckera”, bio je to prvi pravi korak. I imali smo dobar koncept – rekao je Seikel u intervjuu koji je Netflix priredio u povodu prikazivanja “Schumachera”.

Foto: Netflix/Getty

– Privlačno je bilo to što se relativno malo zna o njemu kao osobi i o tome kako je postao tako izniman sportaš, o tome što ga uzbuđuje i slično. O aspektu njega kao čovjeka u javnosti se malo zna i to je ono što nas je zaintrigiralo – nastavio je. Nije li se obitelj bojala da će se objelodaniti previše osobnih detalja?

Pozitivne konotacije

– Zapravo ne. Corinna Schumacher bila nam je velika podrška. U filmu ona kaže da Michael zapravo ima veliki problem kad je riječ o povjerenju u ljude, no kada nekome povjeruje, onda je to u cijelosti. A meni se učinilo da je isto i s njom. U ovoj priči o Schumacherovoj ljudskoj strani govorimo o emotivnosti, ambiciji, opsesiji, strasti, strogosti, perfekcionizmu i ponosu. To ne dolazi uvijek s pozitivnim konotacijama. Corinna je željela autentičan film, ali nipošto ne nekritički spomenik – rekla je Vanessa Nöcker. No teško je napraviti ovakav film a da se ne pokaže u kojem je stanju sada Michael Schumacher.

– Imali smo džentlmenski dogovor s obitelji da, ako nešto što im ne odgovara bude snimljeno ili izrečeno, oni to imaju pravo izbaciti i naložiti da se uništi. Do toga ipak nije došlo, ali bilo je bitno da obitelj, koja prije toga nije javno govorila o Michaelovu zdravlju, ima tu sigurnost – rekao je Seikel. Postoji scena u kojoj je Corinna vrlo emotivna. – Kada smo obitelji pokazali film, nismo znali kako će ona reagirati na tu scenu. Nadali smo se da će to prepoznati kao znak snage. I tako se i dogodilo, zaključila je da je scena vrlo autentična i rekla da je ona upravo takva – zaključio je producent.

