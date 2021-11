VIDEO Jeste li vidjeli ikada ranije isključenje? Zaradio crveni karton za 20 sekundi

Uoči posljednjeg kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine, samo su dvije reprezentacije izborile vizu za Katar, Njemačka i Danska, a još sedam ih je osiguralo barem dodatne kvalifikacije, Belgija, Italija, Portugal, Rusija, Srbija, Švicarska i Hrvatska.

U skupini I još tri reprezentacije mogu do direktnog plasmana na SP. Englezi vode sa 20 bodova i u najboljoj su poziciji, Poljska ima tri boda manje, dok Albaniji na trećem mjestu sa 15 bodova igra još samo teorija. Mađarska na četvrtom mjestu (11) ne može do prve pozicije, ali matematički još uvijek može do drugog mjesta. "Gordi Albion" u zadnja dva kola igra protiv Albanije (London) i San Marina (Serravalle) i za očekivati je dvije pobjede i plasman na SP. U slučaju da europski doprvaci na Wembleyju poraze Albaniju, Poljska bi pobjedom u Andori i prije zadnjeg kola osigurala "broj dva".

To se i dogodilo. Poljska je protiv Andore slavila rezultatom 4:1, ali zanimljiva se situacija dogodila već nakon 20 sekundi susreta. Igrač Andore je zbog udaranja defanzivca Poljske Glika dobio crveni karton. Jedno je to od najbržih isključenja u povijesti.

Pogledajte ga OVDJE.

Na Svjetskom prvenstvu će nastupiti 13 europskih vrsta. Direktan plasman na SP izborit će 10 pobjednika skupina, te još tri koje će svoje mjesto tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

U baražu će sudjelovati deset drugoplasiranih reprezentacija iz kvalifikacija, te dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje nisu u svojoj skupini kvalifikacija zauzele neko od prva dva mjesta.

Tih 12 reprezentacija će biti podijeljeno u tri skupine po četiri ekipe, a samo će pobjednici putovati na SP. Na svakom turniru će se igrati polufinale i finale.