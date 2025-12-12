Naši Portali
VIŠE POZNATIH LICA

Objavljene dosad neviđene fotografije s Epsteinovog imanja: Trump na nekoliko njih, jedna posebno zapinje za oko

Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
Demokrat Robert Garcia, najviši član demokrata u Odboru, izjavio je da je posljednja serija dokumenata sadržavala “više od 95.000 fotografija, uključujući one na kojima se nalaze bogati i moćni muškarci koji su provodili vrijeme s Epsteinom”

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak fotografije pronađene na imanju Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok krug moćnih muškaraca koji su u različitim razdobljima bili u njegovoj blizini. Među njima su Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson i drugi poznati akteri iz politike, biznisa i društvenoga života.

Iako su mnogi od tih pojedinaca i ranije povezivani s Epsteinom, objavljene fotografije otvaraju nova pitanja o prirodi i dosegu njihovih odnosa s kontroverznim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom. Odbor je objavio ukupno 19 fotografija za koje tvrdi da potječu iz Epsteinove ostavštine. Na njima se vidi niz situacija iz privatnih prostora i društvenih okupljanja na kojima se pojavljuju visoko pozicionirani muškarci iz politike, tehnologije i akademskog svijeta.

Foto: House Oversight Committee

Donald Trump vidi se na tri od 19 objavljenih fotografija, a još jedna fotografija prikazuje ilustrirani lik Trumpa na crvenim paketićima s natpisom "Trumpov kondom".  Na drugoj se vidi Trump okružen skupinom žena čija su lica zacrnjena. Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije Stevea Bannona s Epsteinom, zatim slika Billa Clintona u društvu Epsteina, Ghislaine Maxwell i još jednog para, kao i fotografije Billa Gatesa s bivšim princom Andrewom. Pojavljuju se i bivši predsjednik Harvard University Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz, piše CNN

Foto: House Oversight Committee

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetne osobe. Prema navodima Odbora, nije poznato kada su i gdje fotografije nastale niti tko ih je snimio. Republikanski Odbor za nadzor došao je u posjed fotografija u sklopu opsežne istrage o Epsteinovim vezama i radu njegova imanja. Do sada je zaprimljeno više desetaka tisuća dokumenata, među kojima su poruke s maila, komunikacije i ostali materijali koji otvaraju nove istražne smjerove. Prema dopisu odvjetnika Epsteinova imanja, Odbor može pregledati sve videozapise i fotografije snimljene na bilo kojoj Epsteinovoj nekretnini od 1990. do 2019. godine. 

Demokrat Robert Garcia, najviši član demokrata u Odboru, izjavio je da je posljednja serija dokumenata sadržavala “više od 95.000 fotografija, uključujući one na kojima se nalaze bogati i moćni muškarci koji su provodili vrijeme s Epsteinom”, kao i “tisuće fotografija žena i Epsteinovih nekretnina”. Garcia optužuje Republikance za prikrivanje informacija i poziva Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente. Republikanci u Odboru, s druge strane, optužuju demokrate da biraju fotografije koje “stvaraju lažan narativ o predsjedniku Trumpu”. Prema njihovu priopćenju, u materijalima nema dokaza o ikakvom kršenju zakona.
dokumenti SAD Jeffrey Epstein Donald Trump

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
18:24 12.12.2025.

He-he, super je ovaj crveni paketić s Trumpovom slikom. Možda sada nape ljevičarke promijene mišljenje o njemu.

Avatar KMJ
KMJ
18:16 12.12.2025.

Zanimljivo, jos zanimljivije je procitati izvjesca tajnih sluzbi "epstein files" gdje se vidi da ga epstein nije bas volio, bill gates letio 29 puta + , clinton bio dosta puta... al na naslovnici TRUMP cudno za vecernji, da je indexda je index jos razumijem al ovo ne

MA
mariopu
18:23 12.12.2025.

Ne znam što Vama nije ovdje jasno. A da se vratite u osnovnu školu, ili možda još bolje u dječiji vrtić, na poduku iz elementarne logike.

