Objavljene dosad neviđene fotografije s Epsteinovog imanja: Trump na nekoliko njih, jedna posebno zapinje za oko

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak fotografije pronađene na imanju Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok krug moćnih muškaraca koji su u različitim razdobljima bili u njegovoj blizini. Među njima su Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson i drugi poznati akteri iz politike, biznisa i društvenoga života.
Iako su mnogi od tih pojedinaca i ranije povezivani s Epsteinom, objavljene fotografije otvaraju nova pitanja o prirodi i dosegu njihovih odnosa s kontroverznim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom. Odbor je objavio ukupno 19 fotografija za koje tvrdi da potječu iz Epsteinove ostavštine. Na njima se vidi niz situacija iz privatnih prostora i društvenih okupljanja na kojima se pojavljuju visoko pozicionirani muškarci iz politike, tehnologije i akademskog svijeta.
Donald Trump vidi se na tri od 19 objavljenih fotografija, a još jedna fotografija prikazuje ilustrirani lik Trumpa na crvenim paketićima s natpisom "Trumpov kondom". Na drugoj se vidi Trump okružen skupinom žena čija su lica zacrnjena. Među objavljenim materijalima nalaze se i fotografije Stevea Bannona s Epsteinom, zatim slika Billa Clintona u društvu Epsteina, Ghislaine Maxwell i još jednog para, kao i fotografije Billa Gatesa s bivšim princom Andrewom. Pojavljuju se i bivši predsjednik Harvard University Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz, piše CNN.
Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetne osobe. Prema navodima Odbora, nije poznato kada su i gdje fotografije nastale niti tko ih je snimio. Republikanski Odbor za nadzor došao je u posjed fotografija u sklopu opsežne istrage o Epsteinovim vezama i radu njegova imanja. Do sada je zaprimljeno više desetaka tisuća dokumenata, među kojima su poruke s maila, komunikacije i ostali materijali koji otvaraju nove istražne smjerove. Prema dopisu odvjetnika Epsteinova imanja, Odbor može pregledati sve videozapise i fotografije snimljene na bilo kojoj Epsteinovoj nekretnini od 1990. do 2019. godine.
Demokrat Robert Garcia, najviši član demokrata u Odboru, izjavio je da je posljednja serija dokumenata sadržavala "više od 95.000 fotografija, uključujući one na kojima se nalaze bogati i moćni muškarci koji su provodili vrijeme s Epsteinom", kao i "tisuće fotografija žena i Epsteinovih nekretnina". Garcia optužuje Republikance za prikrivanje informacija i poziva Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente. Republikanci u Odboru, s druge strane, optužuju demokrate da biraju fotografije koje "stvaraju lažan narativ o predsjedniku Trumpu". Prema njihovu priopćenju, u materijalima nema dokaza o ikakvom kršenju zakona.
He-he, super je ovaj crveni paketić s Trumpovom slikom. Možda sada nape ljevičarke promijene mišljenje o njemu.